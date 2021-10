Un veneziano a Ballando con le stelle: è l'ex rugbista Alvise Rigo

Nato il 12 dicembre, classe 92, capelli lunghi, una carriera nel rugby e un nome che svela subito le sue origini veneziane. Alvise Rigo è il nuovo concorrente di Ballando con le stelle, lo storico programma di Milly Carlucci che vede personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi in una gara di balli latino-americani. Veneziano di nascita, cresciuto al Lido di Venezia, Rigo è un ragazzo che, prima di approdare nel mondo del rugby e poi, dello spettacolo, ha passato la sua infanzia nella città lagunare, studiando alla scuola media Calvi di Castello, poi diplomandosi al liceo scientifico di Venezia e, infine, trasferendosi a Padova per frequentare il corso di mediazione linguistica e culturale all'università. Ha sempre avuto una grande passione e predisposizione per lo sport, nello specifico, per il rugby, passione che l'ha portato, negli anni, a diventare un giocatore professionista. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le tappe della sua carriera sportiva e televisiva.

Alvise Rigo: dallo sport alle passerelle fino alla tv

Approdato in serie A, per tre stagioni sportive, Rigo ha indossato le maglie di diverse quadre di rugby tra cui quella del Mogliano Rugby con cui ha esordito in Eccellenza, del Valsugana, della Lazio Rugby nel 2015 e del Petrarca Rugby nel 2016-2017. L'anno successivo torna nel Valsugana per la stagione 2018-19. Ha avuto più volte l'occasione di passare alla competizione Pro 14 di rugby nelle squadre della Benetton Rugby Treviso e della Zebre Padova ma Alvise ha scelto di continuare la strada che stava già percorrendo per dedicarsi anche ad altre passioni e non abbandonare gli studi. Terminata la carriera nel mondo del rugby, con il ritiro durante la stagione 2019-2020, quando giocava con il Valsugana Rugby, Alvise si trasferisce a Milano e inizia una nuova carriera, quella di modello e bartender. Oltre a questi lavori, l'ex giocatore di rugby è anche, occasionalmente, buttafuori in alcuni locali della capitale lombarda e addetto alla security personale di personaggi famosi come Kendall Jenner e Antonella Clerici. Il veneziano, inoltre, ha condiviso, sempre a Milano, un appartamento con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta prima che questo andasse a convivere con la fidanzata Natalia.

La prima apparizione tv di Alvise è stata sul palco dell'Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2020 dove ha vestito i panni del valletto insieme ad Antonella Clerici. Oggi, Alvise Rigo, torna sul piccolo schermo, sempre su Rai 1, per la nuova edizione del dance show di Milly Carlucci che lo vedrà gareggiare a passi di danza insieme alla sua maestra Tove Villfor davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Come se la caverà come ballerino? Non ci resta che seguirlo su Rai 1, a partire da sabato 16 ottobre alle 20.35, per scorpirlo.