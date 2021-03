Festa della donna 2021: le idee regalo alternative alla solita mimosa

Manca pochisimo alla Festa della Donna. Il prossimo lunedì, infatti, cadrà la ricorrenza della giornata dedicata alle donne e, per tutte le vostre fidanzate, sorelle, mogli, madri, nonne e amiche ecco qualche consiglio su un regalino semplice, ecoomico e alternativo alla solita mimosa. Dopotutto festeggiare le donne è d'obbligo e, anche se andrebbe fatto tutti i giorni dell'anno e anche se tutte dicono sempre di non volere regali, fa sempre piacere riceverne. Se siete a corto di idee e volete comunque fare un gesto carino nei confronti delle donne della vostra vita, continuate a leggere l'articolo!

Regali per la festa della donna: le idee alternative

Si sà, l'8 marzo è il giorno delle mimose. Dopotutto questo fiore che sboccia proprio agli inizi di marzo, è il simbolo della festa della donna ed è diventato, negli anni, il regalo più comune da fare alle proprie donne della vita. Ma se siamo stanchi di regalare sempre il solito mazzo di mimosa? Semplice, meglio optare per un regalino alternativo e se siete a corto di idee, vi aiutiamo noi!

La torta mimosa

Quale regalo migliore di una torta mimosa (davvero buonissima!) per la vostra ragazza o amica che ama i dolci? Almeno potrà mangiarla invece che vederla appassire da un giorno all'altro e regalerà gioia per il palato e sarebbe una scusa per trascorrere un momento in compagnia, condividendo un dolce e anche il tempo insieme alle proprie donne. Ecco così che, un dolce, diventerebbe il regalo perfetto e se volete fare ancora più bella figura, potreste farla voi stessi in casa la torta mimosa invece che comprarla. E si sa, le cose fatte a mano hanno tutto un'altro valore.

Un pranzetto fuori al proprio ristorante preferito

In questo periodo in cui i ristoranti sono stati chiusi a lungo e non si va più tanto a mangiare fuori vuoi per mancanza di soldi o perché si è persa l'abitudine, uscire a pranzo andando al proprio ristorante preferito per un pasto condiviso e particolare sarebbe l'ideale. Anche in questo caso, ciò che conta è il tempo passato insieme e una coccola che si vuole dare alla propria donna, vi assicuriamo che apprezzerà!

Un noleggio bici per una giornata su due ruote

Ma cosa c'è di più bello di una giornata in bicicletta in una giornata di sole? Ecco allora che potete rendere felici le donne della vostra vita noleggiando due bici per una pedalata in compagnia. Un piccolo pensiero che farà davvero molto piacere, soprattutto per le amanti delle uscite all'aria aperta e del movimento.

Una pianta (che non sia la mimosa)

Un regalino carino e sempre ben accetto (tranne dalle negate per il giardinaggio) è quello di una piantina. Che sia un fiore o un pianta verde basterà prendersene cura ed è qualcosa che resterà e renderà anche più accogliente la propria casa.