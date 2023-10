Oggi è la Festa dei nonni, ma perché cade il 2 ottobre?

Oggi è la Festa dei nonni! Ebbene sì, proprio oggi, 2 ottobre, è il giorno dedicato a una delle figure più importanti della vita di bambini, ragazzi e anche adulti: i nonni. Vere e proprie colonne portanti, fonti di saggezza e dolcezza, punto di riferimento per tutti i nipoti del mondo, i nonni sono persone che con il loro amore incondizionato per i propri nipotini, sono in grado di fare la differenza nella vita dei bambini e rendere la loro infanzia una vera meraviglia. Ma perché cade proprio oggi la Festa dei nonni e quando è stata istituita questa celebrazione? Scopriamolo insieme.

La storia della Festa dei nonni, quando è nata e perché cade il 2 ottobre

La Festa dei nonni è proprio oggi 2 ottobre per un motivo per preciso e legato alla tradizione cattolica. Il 2 ottobre, infatti, è la Festa degli Angeli Custodi e come non considerare i nonni come veri e proprio angeli custodi delle proprie famiglie? Oltre a questo motivo religioso, però, dietro questa ricorrenza c'è anche una ragione laica e legata all'importanza di questa figura a livello sociale oltre che familiare. Il 31 luglio 2005, infatti, è stata istituita una legge, la numero 159 che voleva celebrare "l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale” e allo stesso tempo si è deciso di creare un "premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia" per tutti quei nonni che si sono distinti con azioni particolarmente importanti dal punto di vista sociale. Da qui è nata la Festa dei nonni.

E se in Italia la Festa dei nonni è il 2 ottobre, nel resto del mondo questa ricorrenza viene celebrata in momenti diversi dell'anno. Negli Stati Uniti cade il giorno dopo il Labor Day, cioè il primo lunedì di settembre, nel Regno Uniti la prima domenica di ottobre mentre in Canada il 25 ottobre. Una particolarità, invece, riguarda la Francia che festeggia nonne e nonni in due giorni separati.