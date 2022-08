Perché la pavimentazione di Piazza San Marco è piena di riquadri bianchi?

Avete mai notato che la pavimentazione di Piazza San Marco a Venezia è ricoperta di tantissimi riquadri bianchi in pietra? Se questa particolarità della piazza veneziana potrebbe sembrare casuale o puramente decorativa in realtà non è così e queste linee in pietra bianca si portano dietro una storia alle spalle che risale ai tempi della Repubblica Serenissima.

C'è un motivo per cui Piazza San Marco è ricoperta da questi riquadri bianchi che, in passato, avevano una funzione ben specifica. Questi segni grafici, infatti, servivano a delimitare gli spazi riservati ai banchi durante le fiere e, nello specifico, quella organizzata in occasione della Festa della Sensa che si teneva, a maggio, e durava per ben due settimane. Erano tantissime le merci vendute in questa fiera, dai velluti ai profumi, dai cosmetici agli specchi e i mercanti giungevano a Venezia, per l'occasione, da tutto il Mediterraneo. Ogni area era, quindi, riservata a una specifica corporazione e si possono ancora trovare due scritte in Piazza San Marco che indicano quale tipologia di commerciante doveva sostare in quella particolare zona.

Davanti al Grancaffè Quadri, infatti, c'è una scritta che si nota appena: "1625 Per l'arte de calegheri", cioè i calzolai. Proprio in quel riquadro, infatti, potevano sostare i calzolai veneziani, che appartenevano a una delle corporazioni più importanti della città, risalente alla seconda metà del 13esimo secolo. I calegheri erano i calzolai dei ricchi, specializzati nei caligae, i sandali militari e si contrapponevano ai zavatteri, i ciabattini che, invece, facevano scarpe con cuoio vecchio per i più poveri.

Spesso tra queste due corporazioni scoppiavano liti furibonde e proprio per evitarle, furono posizionati in piazza il più lontano possibile l'una dall'altra. Se i calegheri erano davanti al Grancaffè Quadri, i zavatteri erano dal lato opposto della piazza e le scritte dedicate a questi due mestieri artigianali sono le uniche due rimaste.