É veneziana la prima donna laureata al mondo

Venezia è la città dei primati e delle avanguardie e tra queste c'è anche quello di aver dato i natali alla prima donna laureata della storia. È, infatti, proprio una veneziana la prima donna a laurearsi al mondo. Il suo nome è Elena Lucrezia Cornaro Psicopia ed è stata una filosofa ed edurdita, nata a Venezia nel 1646 che nel 1678 si laureò, a 32 anni, in filosofia all'Università di Padova. Era la prima volta al mondo che una donna ottenesse un riconoscimento così importante che la poneva allo stesso livello degli uomini in fatti di educazione e cultura. La laurea di Elena Lucrezia Cornaro Psicopia fu un punto di svolta nella storia dell'umanità diventando uno spiraglio per un livellamento dei diritti tra uomini e donne che, però, non arrivò come sperato. Bisognerà aspettare, infatti, il 1732, con la laurea in fisica della bolognese Laura Bassi per avere una parità di diritto allo studio tra uomini e donne. ?

La storia di Elena Lucrezia Cornaro Psicopia

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia nacque a Venezia il 5 giugno del 1646 da padre nobile che cercò di favorire fin da giovanissima la sua educazione. A 19, Elena Lucrezia prese i voti diventando oblata benedettina e studiando filosofia, greco, latino, teologia, ebraico e spagnolo. Data la sua predisposizione per gli studi, suo padre chiede che la figlia potesse laurearsi in teologia all'Università di Padova ma il cardinale Gregorio Barbarigo si oppose alla richiesta ritenendo "ridicolo" che una donna potesse diventare "dottore".

La laurea, per Elena Lucrezia, però, arrivò a 32 anni, nel 1678, e non fu in teologia ma in filosofia. A questa veneziana che diventò da allora, la prima donna al mondo a laurearsi, è stato dedicato perfino un cratere del pianeta Venere, il cosiddetto "cratere Piscopia".

A Venezia, in suo ricordo, è stata realizzata una targa sulla facciata laterale di Ca' Loredan.