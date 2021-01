Seduta anti-virus per luoghi pubblici: una mamma designer inventa "Yousit"

Un'idea semplice ma tecnologica per proteggersi da virus e batteri con un prodotto da portare sempre in borsa: al via il 27 Gennaio la campagna di crowdfunding per il finanziamento della produzione“

Fa sempre più paura prendere un mezzo di trasporto pubblico, sedersi in una sala d'aspetto o su una panchina di un parco. Con la diffusione del Covid-19 le nostre vite, infatti, sono cambiate, così come la percezione degli altri e degli ambienti esterni. Tante attività che prima facevamo senza rifletterci troppo oggi assumono tutto un altro significato e prima di svolgerle, spesso, ci pensiamo sempre due volte. L'incubo di intercettare virus e batteri, soprattutto nei luoghi pubblici, è sempre più diffuso e sbarazzarsene sembra davvero difficile, però, c'è chi ha pensato a un oggetto in grado di proteggere dal contatto con virus e batteri da portare sempre con sé e tirare fuori all'evenienza. Di cosa stiamo parlando? Di Yousit, l'invenzione di una mamma designer trentina d'adozione ma abruzzese di origine, Daniela Lefoer, che ha pensato a un presidio che possa proteggere dallo sporco chi viaggia spesso neutralizzando i batteri presenti sulle superfici.

Yousit: di cosa si tratta

Yousit non è altro che una “cover antivirale ed ecosostenibile per tutte le sedute pubbliche” e sarà lanciata sul sito di crowdfunding il 27 gennaio per poterne finanziare la sua produzione. La cover è universale, regolabile e si applica sulla superficie con molta facilità permettendo di tutelare la persona da quei "nemici invisibili" che vi sono sopra. Il materiale con cui è realizzato il prodotto è cotone organico certificato GOTS da Icea, lavorato in italia, con un packaging compostabile. Il segreto di questo prodotto sta nel sua trattamento antivirale e antibatterico al fine di renderlo sempre pulito. La miscela usata è VIRALOFF di Polygiene, un trattamento permanente in grado di durare anni. Yousit è una vera e propria barriera testata anche per Covid-19 che può neutralizzare nell'arco di due ore oltre il 99% di batteri secondo lo standard internazionale ISO18184:2019 (SARS-CoV-2, H3N2, H1N1). Pesa appena 140 grammi ed è facile da piegare e riporre nel suo astuccio: una vera e propria arma anti-virus a portata di borsetta.