Tennis, il punto sugli Assoluti del Veneto dopo i continui piovaschi

Al Green Garden di Mestre campionati assoluti del Veneto, che a causa del maltempo si protrarranno notevolmente. Il torneo, un open maschile e femminile alla sua seconda edizione, mette in palio il titolo regionale e 9.000 € di montepremi.

L’attuale situazione vede la conclusione dei sedicesimi. Da lunedì sono iniziati gli ottavi di finale, che vedono scendere in campo tutti i favoriti del seeding. Nel frattempo, ecco chi ha animato i turni precedenti del main draw: Igor Rossi del Silea, che sceso dal draw di terza ha vinto due incontri, così come ha fatto il giocatore di casa Riccardo Opi. Sempre tra le fila Green Garden, partito dai blocchi di partenza, Giovanni Orsoni ha già vinto tre incontri “tosti” e si prepara al primo derby Green contro Alejo Vilaro.

Pattuglia dei verdi mestrini molto sostenuta. Francesco Rastelli (2.5) sarà opposto al trevigiano Carlo De Nardi (2.4); Jeremy Henry Gschwendtner (2.4) con Francesco Salviato (2.3) del Bassano e Marco Rampazzo (2.4) leader del team di B dovrà vedersela “vis a vis” a quota due metri con il vincente dell’open di Dolo Giovanni Peruffo. I favoriti sulla carta, ovvero le due teste di serie del torneo, sono Marco Speronello, in caccia del suo successo n° 105, e Pietro Romeo Scomparin. Entrambi di base allo Sporting Life center di Vacil. Attenzione al 2.2 siciliano Giuseppe La Vela, in forza al Tc Padova, visto in gran spolvero, e all’inossidabile trevigiano Nicola Ghedin. Sono in lizza anche il giovane veronese (2.2) Niccolò Pozzani ed il (2.4) veneziano del Ca’ del Moro Alberto Orso.

Nel femminile non altissimo il livello delle giocatrici venete presenti. Ma se non altro ci sono le più intraprendenti. Quella più quotata è la patavina Lucchina Greta Greco (2.3), oltre alla detentrice del titolo Martina Muzzolon, padovana con tessera scaligera.

Le attività di lunedì iniziano alle ore 11 con il derby Orsoni-Vilaro e continuano fino alle ore 20.30 circa, con 19 gare.

Altro pareggio stretto per il Green Garden che cede un punto nell’ultimo doppio. Col Levico Terme il pari di 3-3 fa piangere la classifica che li vede al 5° posto, al momento salvi. Domenica prossima il derbissimo contro il Ca’ del Moro che dovrebbe lottare almeno per entrare nei play out, vista la debacle subita in trasferta con il Tc Padova per 5-1.

Classifica: Rovereto p.13; Ata Battisti Trento p.9; Levico Terme e Tc Padova p.8; Green Garden Venezia p.6; Ca’ del Moro (Ve) e Plebiscito (Pd) p.3. Prossima ed ultima giornata: Rovereto-Tc Padova, Green Garden-Ca’del Moro, Levico Terme-Plebiscito (Pd).