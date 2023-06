Calcio a 5, il Venezia è campione regionale CSI

Il Venezia calcio a 5 si riconferma campione regionale Veneto C.S.I. per il secondo anno consecutivo, battuti ai quarti di finale al palasport Franchetti di Mestre i campioni veronesi Illyrians, in semifinale a Verona i campioni padovani Real Campodorese e in finale al palasport Gozzano di Padova il Next Team Padova.

La squadra veneziana si è qualificata al campionato regionale vincendo, anche in questo caso per il secondo anno di fila, il campionato provinciale di Venezia.

Il Venezia calcio a 5 ora è impegnata nella fase finale nazionale italiana per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia C.S.I., le gare si svolgeranno a Perugia dal 12 luglio al 16 luglio 2023.

La rosa: Alberto Baraldo, Hivzija Celebic, Mattia Dal Grande, Michele De Martin, Massimo Marin, Davide Moron, Maximiliano Moskalski, Mattia Picelli, Marco Pilutti, Alberto Rossi, Marco Sannino, Matteo Settimo, Christian Stocco, Davide Stocco e David Leonardo Tres.

Organigramma societario - Presidente: Matteo Settimo, Vicepresidente: Stefania Busetto, Consigliere:

Mario Puppin e Dirigenti Accompagnatori: Niccolò Busetto e Moreno Regini.