Tennis, concluso il Memorial Vazzoler a Noventa: chi ha vinto

Nicola Ghedin vince anche il 7° Memorial Vazzoler, svoltosi a Noventa di Piave dal 18 agosto e concluso nel tardo pomeriggio di lunedì 4 settembre. Competizione alla quale hanno partecipato 87 giocatori dagli Nc ai 2.3. Conferma il suo ottimo stato di forma il trevigiano Ghedin con tessera vicentina del Palladio ‘98 che porta a 55 i suoi successi di 2º categoria. L’ultimo qui in terra veneziana, non era andato benissimo. Sfumato al terzo set il mechanic System al Lido, il riscatto è arrivato al fulmicotone.

L’ultimo che ha cercato di contrastare nel Vazzoler il vincitore è stato Lorenzo Favero. Padovano ma ora in pianta stabile nel trevigiano, Favero non è risultato incisivo come con i precedenti avversari. Con Ghedin è riuscito a rimediare 3 giochi, ma il suo lavoro è sempre in progress. Finale diretta dall’arbitro di sedia, il padovano Gino Friso. Bronzi per gli altri due trevigiani, Matteo Marfia con tessera del Levico e per Carlo De Nardi del Park di Villorba. In evidenza nel main draw Marcello Bassi, altro trevigiano con tessera del Green Garden che ha fatto vedere tutta la sua classe.

Alle premiazioni presente l’intera Amministrazione comunale con in testa il Sindaco Claudio Marian, il suo vice Rosana Concetti, i consiglieri Sebastiano Zanutto e Lorenzo Spadotto. Ha fatto gli onori di casa il presidente del sodalizio noventano Andreas Cunial che ha sottolineato il prezioso lavoro del Gaqr Diego Pierluigi Boer e del suo staff dirigenti.