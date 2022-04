Salvatore Maresca vince l’oro agli anelli e la dedica a Niccolò Mozzato con una foto insieme alla bandiera di Venezia

Salvatore Thor Maresca, vince l?oro agli anelli e la dedica al suo fratellino Nicolò Mozzato. Maresca è il compagno di stanza di Nicolò nelle trasferte ed è stato vicino al compagno di squadra prima della partenza. Mozzato aveva con se la bandiera del comune di Venezia e come promesso al Vicesindaco Andrea Tomaello nella visita a Cà Farsetti a novembre, l?avrebbe portata con se in giro per il mondo insieme a Stefano Patron. Prima della partenza per Baku il gioiello della SPES aveva promesso che avrebbe rifatto la stessa foto con le stesse modalità di Stoccarda per scaramanzia

Il Messaggio

Non ce l?ha fatta ma il testimone l?ha raccolto il giovane campano che non ha mancato di fotografarsi con la bandiera postandola su instagram con il seguente messaggio: ?Come avrete potuto capire questa mie medaglia va al mio fratello Nicolò Mozzato . E che lo sport sia sinonimo di fratellanza e non di guerra. Noi sportivi siamo i portabandiera dell?Unione fra le nazioni . La vita è unica e bisogna viverla al massimo?Uniti con un unico colore!

Il valore dello sport

E? un bellissimo messaggio che viene da uno sport come la ginnastica artistica che qualcuno definisce povero ma che gli addetti ai lavori amano profondamente. La gioia di Nicolò Mozzato contagia i compagni e tutta la famiglia della SPES Mestre e grazie a questa gioia sta facendo conoscere la bellezza di questo sport e l?amore per la sua città. Questi sono gli alti valori dello sport.