Shotokan Karate Ryu Venezia all'internazionale di La Coruna

Sono del Sestiere di Cannaregio, si allenano alla palestra Shotokan Karate Ryu Venezia in fondamenta Coletti a Cannaregio 3001 e girano il mondo quali ambasciatori del karate veneziano. Si tratta di Annika Dal Mistro, (2006), che frequenta l’Istituto professionale Barbarigo, Veronica Milliaccio (2006), studentessa dell’Istituto Algarotti, Riccardo Poli, (2003), guida turistica nei tour in gondola, Filippo Pagan (2005) del Liceo Artistico Marco Polo, e Riccardo Bressanello (2005), mestrino che frequenta il liceo Bruno. Nell’ultimo week end di aprile, accompagnati dal coach Gloria Di Bin, hanno partecipato alla manifestazione internazionale della Word Karate Federation per la Karate 1 Youth League a La Coruna (Spagna) con 2600 atleti provenienti da 72 nazioni. Sui tatami del Palacio De Deporter Sport Hall i portacolori della società presieduta da Donatella Maneo hanno dimostrato la loro preparazione aggiudicandosi un eccellente 9° posto nel kumite U21 – 84 kg.con Riccardo Bressanello, categoria nella quale erano al via 41 atleti . Gli altri atleti hanno gareggiato dimostrando un’ottima preparazione senza riuscire a proseguire nella pool di riferimento.