Al Green Garden le 6 finali degli Assoluti del Veneto di tennis

Assoluti del Veneto in corso al Green Garden all’ultimo atto. Alle 18.00 in contemporanea si svolgeranno tutte e 6 le finali.

Per il top competition Giuseppe La Vela 2.2 del Tc Padova con il 2.2 valdagnese Pietro Romeo Scomparin con tessera dello Schio. Un’altra vicentina protagonista sarà la tds n°1 2.3 Greta Lucchina Greco under 18 del Ct Vicenza opposta alla n°2 la 2.4 padovana Martina Muzzolon, in forza allo Scaligero di Verona. Quest’ultima pronta a fare il bis in questa seconda edizione degli Assoluti. Le altre finali vedono per il titolo regionale di 3^ categoria, per il maschile con il beniamino di casa Riccardo Opi con Igor Rossi del Silea. Nel draw rosa Alessia Vittoria Landi del Park di Villorba con l’under 14 del Plebiscito di Padova Irene Friso. Per il titolo di 4^ categoria, Filippo Lazzari del Tc Venezia con Jacopo Zambon del Tc Mestre. Per le donne finale tutta Green tra l’under 18 Giorgia Perini e l’under 16 Alessia Ioana Mardale.

Competizione che ai nastri di partenza vedeva 250 tennisti. Ad oggi sono rimasti soltanto in 12 a contendersi i 9.000€ di montepremi, coordinati da Mauro Granzotto.

Gli altri tornei