Tennis, Basilone festeggia a Bibione i suoi ultimi successi

Il giovanissimo tennista Nicolas Lyam Basilone festeggia con il suo club gli ultimi successi. L'appuntamento è stasera, 19 gennaio, presso il ristorante Da Nella di Bibione, dove verranno premiati i vincitori del torneo sociale e sarà illustrato il programma 2024.

Nel frattempo, da indiscrezioni, siamo riusciti ad avere i primi 6 mesi della stagione che vedrà il campione italiano under 11, fresco vincitore del Lemon Bowl di Roma, impegnato con la nazionale azzurra under 12.

Dal 26 al 28 sarà ad Istanbul con la nazionale. In caso di passaggio del turno la convocazione sarà dal 9 al 11 febbraio nel Regno Unito. In caso non ci sia il passaggio del turno nazionale, farà dei rodeo di terza categoria. Prossimo impegno internazionale sarà in Francia, ad Auray, dal 4 marzo con l’European Tennis Association; 8/17 marzo Next Gen; 18/3 in Croazia Eta Vsar; 5/14 aprile altra tappa Next Gen; 22 aprile Rakovnic Eta Rep. Ceka o Maglie; maggio Eta in Francia e Capodistria. Coppa Belardinelli con la rappresentativa veneta, e a giugno due Eta in Italia: Trieste e Porto San Giorgio.

Gli altri appuntamenti

Sabato 20 il Chioggia capitanato da Boscolo Bello Sacchi, con Marangon, Spinadin, Ancona, Veronese e Boscolo Anzoletti ospiterà il Noventa Vicentina. Partita di sola andata che porterà in semifinale la vincente. Nel femminile, ben due i team veneziani in semifinale: Tc Dolo con Masetto, Santon Anna e Sofia, Baldan, Masiero e Polato che giocheranno sabato 20 alle ore 15 in casa contro l’Arzignano; mentre la Canottieri Mestre in trasferta a Casale Sul Sile se la dovrà vedere con la Barchessa domenica 21 ore 15.00.

Tornei con iscrizioni aperte