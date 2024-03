Tennis, Basilone in Croazia vince 4 incontri nell'Eta ed è in finale

Dopo la vittoria di domenica scorsa nei Next gen di Verona, il tennista Nicolas Lyam Basilone è Vrsar in Croazia nel torneo del circuito Tennis Europe. Partito con la wild card ha vinto 4 incontri ed ora è in finale. Nell’ordine, il giocatore più forte croato Luka Mitrovic 6/1 6/3; poi il tedesco Josz Jurys doppio 6/2; con il bielorusso Adian Kurtcehajic un doppio 6/4.

L’incontro più bello e denso di significato per il giocatore bibionese è stato quello di venerdì contro il slovacco Matteo Sanson. Giocatore con il quale un paio di mesi fa in Turchia, nell’incontro a squadre con la nazionale italiana under 12, aveva perso al terzo set. In Croazia si è consumata la rivincita per il veneziano che ha rimesso gli H2H (head to head) gli incontri testa a testa, in pari, con il punteggio di 6/1 6/7 (6) 6/3. Se la vede sabato 23 con il compagno della nazionale ceca campione europeo in carica Martin Adamca, che a detta del suo coach “è una macchina da guerra”.

Tornei in corso

Fino al 31/3 al Tc Chioggia torneo di 3^ categoria maschile con 25 players.

Il 23 e 24 marzo al Green Garden Trofeo Open Windtre Partner Piazza Ferretto draws maschile e femminile fino ai 2.3. Sono 56 i players a disposizione di Costantino Zorico. Sono 34 le gare in programma nella giornata di Sabato 23 con inizio ore 09.00.

Prossimi tornei