Tennis: Basilone stella della rappresentativa veneta U12 che conquista il trofeo Polla a Trento

A Trento presso l’Ata Battisti si è svolto il 35° Trofeo di tennis Memorial Polla per rappresentative regionali under 12. Si sono affrontati i migliori giocatori di Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Friuli, Alto Adige e Piemonte. La finale ha visto affrontarsi le squadre del Veneto e Toscana, con Basilone protagonista “alla Sinner” che ha portato al team tutti i suoi 6 punti. Gli altri componenti della compagine Veneto guidati da Anna Benzon: Pietro Trettene (Villafranca Vr), Filippo Borio (Bardolino Vr), Antonia Stephany Bondoc e Sofia Furlan (Plebiscito Pd), Viola Meggiolaro (Dueville Vi).

Si è concluso al Tc Dolo Rodeo di 3^ categoria con 43 partecipanti diretto da Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaore. Su tutti John Marcolin del Green Garden di Mestre che al terzo set in un incontro altalenante mette in seconda posizione il suo coetaneo del Plebiscito Edoardo Scodellari. Terzi posti per l’under 18 del Chioggia Matteo Spinadin e Leonardo Granzotto trevigiano dello Sporting Life Center. In evidenza Giacomo Stefanutto under 16 del Mirano e Andrea Moro del Green Garden. Nel draw rosa il gioiellino di casa Iris Masetto, under 14 con classifica 3.1 si è imposta sulla pari categoria trevigiana Beatrice Bevilacqua con un doppio 4/2. Terze Chiara De Faveri del Guizza Plus Center di Padova e Eliza-Anamaria Bordea under 14 del Bassano.

Gli altri tornei