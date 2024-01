Tennis, Basilone mette in bacheca anche il prestigioso Lemon Bowl di Roma

Il giovanissimo tennista Nicolas Lyam Basilone arricchisce la sua pingue bacheca con il Lemon Bowl. Mancava nel suo palmares questa manifestazione dove lo scorso anno si era fermato agli ottavi. Quest’anno, grazie alla sua classifica ed al titolo nazionale under 11, è partito da testa di serie n°1 ed è arrivato al traguardo senza cedere nemmeno un set.

Cinque incontri disputati ed ovviamente altrettante vittorie per il campione bibionese che oltre alla kermesse vince una settimana di allenamento presso la Sanchez Academy di Barcellona. Primo avversario il catanese Cantelmo, l’unico ad impegnarlo nel secondo set portandolo sul 7/5. Poi è stato il turno del romagnolo Rosti doppio 6/1, derby con l’amico veronese Pietro Trettene che l’ha spinto verso la semifinale con un doppio 6/3.

Penultima partita con il toscano di Massa Lorenzetti 6/0 6/2 e finale dell’Epifania con un altro amico, il catanese Giovanni Di Leva che per non fare disparità a Trettene, mette in tasca anche questo importante torneo con lo stesso risultato. La 40^ edizione capitolina ha visto 1360 giocatori dai 10 ai 14 anni provenienti sia dall’italia che da altre 32 nazioni.