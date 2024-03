Basilone vince in Croazia il torneo internazionale under 12 di tennis

Nicolas Lyam Basilone si piazza al primo posto a Vrsar, in Croazia, nel torneo del circuito Tennis Europe memorial Slavoj Greblo. Partito con la wild card ha vinto 5 incontri. Nell’ordine, il giocatore più forte, il croato Luka Mitrovic 6/1 6/3; poi il tedesco Josz Jurys doppio 6/2; con il bielorusso Adian Kurtcehajic un doppio 6/4.

Gli incontri più densi di significato per il giocatore bibionese sono stati quello di venerdì contro lo slovacco Matteo Sanson e quello di sabato della finale contro Martin Adamca. In quest’ultima prestazione il giocatore veneziano ha dato fondo a tutta la "revenge sportiva" per l’eliminazione della nazionale italiana in Turchia, proprio per mano di quest’ultimi due giocatori cechi. L’ultimo incontro con Adamca l’ha concluso per 6/3 6/2.

