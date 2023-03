Tennis, Sebastiano Cecchini vince il Torneo Primavera di Vedelago

Sebastiano Cecchini del Tc Mestre vince a Vedelago il Trofeo Primavera per giocatori fino ai 3.3.

I risultati delle squadre veneziane nella 3^ giornata della serie C. Tc Venezia vs Canottieri Padova 3-3 e Bassano vs Tc Mestre 4-2. Green Garden femminile a riposo. Green Garden che ha già in tasca i play off, per il Tc Venezia si attende l’esito di Domenica in trasferta a Belluno, Tc Mestre in trincea con il Rovigo in via Olimpia per la salvezza ed evitare i play out.

Di seguito la situazione dei gironi. Prossima giornata di gioco domenica 26 dalle ore 10.00

Serie C Maschile.

Girone 1: Bassano p.4; Tennis Comunali Vicenza p.3; Tc Mestre p.2; Plebiscito (Pd) e Rovigo 1. Quarta giornata Tc Mestre-Rovigo e Comunali Vi-Plebiscito. Riposa Bassano. Mestre che perdendo lo scontro diretto con il Bassano vede allontanarsi i play off, ma ancora tutti i giochi sono aperti sia in chiave salvezza che play out. Per loro è l’ultima partita, in quanto nella quinta osserveranno il turno di riposo mentre il 2 aprile le capoliste giocano contro le attuali ultime della classe.

Girone 3: Park Tennis Villorba (Tv) p.4; Canottieri Padova e Tc Venezia p.3; Tc Belluno p.2; Ct Vicenza p.0. Prossima giornata: Belluno-Tc Venezia e Park Villorba-Canottieri Pd, riposa Ct Vicenza. Ai veneziani basterebbe anche un pari per raggiungere i play off in quanto l’ultima giornata vede il riposo dei bellunesi, gli unici che potrebbero soffiargli la seconda piazza. L’ultima giornata il 2 di aprile il Venezia ospiterà la capolista.

Serie C femminile.

Girone 4: Green Garden Mestre p.4; Canottieri Padova e Comunali di Vicenza p.2; Ct Scaligero (Vr) p.0. Terza ed ultima giornata di regular season il 26 marzo ore 10.00 e vedranno di fronte Green Garden-Scaligero e Comunali-Canottieri.



Prossimi tornei individuali :

A Camponogara 25 e 26 Rodeo Fornea fino ai 3.5 maschile. Sono 24 i giocatori impegnati agli ordini di Mirco Condon ed Alessandra Gislon.

Al Tc Chioggia 25 e 26 Rodeo di 3^ maschile agli ordini di Diego Vianelli con una decina di giocatori.

All’Arca 974 di Spinea 25 e 26 marzo Rodeo Mimosa maschile e femminile per giocatori fino ai 3.1. Sono 17 i players in lizza.

