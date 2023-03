Tennis, il Chioggia femminile conquista la Coppa Veneto

La squadra femminile del Tc Chioggia conquista la Coppa Veneto. Il team vincitore è composto da Viola Vianelli, Alice Spinadin e Giulia Raule.

Domenica inizia la serie C. Dalle ore 10, tre team veneziani in campo. Rimanendo sul femminile c’è il Green Garden inserito nel girone dantesco con Canottieri Padova, Comunali di Vicenza e le veronesi dello Scaligero. Giocheranno la prima in casa con le vicentine dei Comunali.

Le altre due squadre in C sono maschili. Trattasi del Tc Mestre e Tc Venezia che quest’anno si sono rinforzati con i fratelli Di Maro. Tc Mestre è inserito nel girone 1 assieme a Comunali di Vicenza, Tc Rovigo, St Bassano e Plebiscito. Visti i roster di queste squadre, salvezza possibile e forse con qualche guizzo in più potrebbero centrare i play off. Squadra lunga, giovane. Potenziale omogeneo, alla lunga sui sei incontri in programma per ciascuna gara, potrebbero avere la meglio. Iniziano fuori casa a Padova col Plebiscito. Tc Venezia inserito nel girone 3 con Canottieri Padova, Park di Villorba, Ct Vicenza e Ct Belluno. Salvezza che sarà l’unico obiettivo con una squadra piuttosto corta, ma non impossibile.

Per i tornei individuali: iniziato al Republic di Jesolo per giocatori di 4^ categoria il torneo Ibi fase provinciale, singolo e doppio maschile dal che si concluderà entro il 12/3. Sono 32 gli iscritti coordinati da Alessandro Mior. Chioggia Rodeo di 4^ categoria solo maschile per le date 4 e 5 marzo, iscrizioni entro le ore 12 del 2 marzo.

Presso la Canottieri di Mestre 11 e 12 marzo Rodeo Under 12 e 14 maschile e solo 14 femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 marzo. A Mirano 11 e 12 marzo Memorial Giorgio Bertagna Rodeo maschile di 3^ categoria, ammessi al massimo 48 giocatori. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/3. Per il Tpra Road to Rome al Ca’ del Moro maschile entry level e femminile expert 11 e 12 marzo. Iscrizioni allo 041-770801 con Luca Panada. Sempre Tpra 11 e 12 marzo entry level 50 singolare maschile e femminile al Tc Dolo. Andrea Spolaore 347-6838224.