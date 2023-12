Tennis, i risultati del Christmas Rodeo Open al Green Garden

Molto apprezzato il Christmas Open al Green Garden di via Asseggiano, a Mestre, con 46 contendenti coordinati da Sara Cavallin. Nel maschile non poteva non vincere il maestro di casa Marco Rampazzo, che nella finale con Francesco Baretta ha “distratto” soltanto un game. Podio tutto Green al maschile, dove al terzo posto a sorpresa è spuntato Nicola Gianesi. L’altro bronzo è dell’under 18 trevigiano Andrea Cattaneo dell’Eurotennis. La sorpresa di questo torneo, oltre alle 3 vittorie di Gianesi, partito in sordina venerdì, è stata quella del mottense Leonardo Granzotto. Per l’under 16 dello Sporting Life Center 3 vittorie ed un quarto di finale sfiorato. Bene i giocatori di casa Michieletto, Codolo, Zavan e Cheong.

Nel femminile la competizione è andata a Melissa Maria Valerio del Tc Padova che al terzo set ha messo in seconda posizione l’under 16 vicentina Ludovica Ceolato. Terze Alessia Vittoria Landi del Park di Villorba e Beatrice Pelosin del Green Garden. Soddisfatto il Ds Zuin che ha già imbastito un rodeo giovanile per il weeekend 16 e 17: «Abbiamo 150 agonisti e dobbiamo dar loro la possibilità di giocare, meglio ancora sui terreni proprio dove si allenano».

