Tennis, gli esiti del Rodeo di 4^ categoria Scorzè

Concluso il Rodeo maschile di 4^ categoria a Scorzè, competizione andata in scena nel weekend e diretta da Emiliano Minello con 46 players in lizza. Su tutti il 4.1 goriziano Marco Gramegna in due set sul giocatore del Green Garden Edoardo Michieletto. Soddisfazione per l’under 16 Michieletto che per giungere alla finale si è aggiudicato 3 incontri. Bravo il coetaneo 4.4 Giovanni Grotto, giocatore di casa, nel portare al terzo set Michieletto. Poi Michieletto si è preso anche la soddisfazione di estromettere il favorito del seeding.

Nella parte bassa del seeding Gramegna ha avuto un percorso più facile perché ha spento gli entusiasmi di ben due 4.6. Il primo è stato Stefano Cadalt del Mogliano ed il secondo Stefano Moro del Santa Maria di Sala al quale ha appeso direttamente al collo il bronzo. L’altro terzo posto è del l’opitergino Tommaso Zeggiato. Altra mina vagante del main draw è stato Matteo De Marchi dello Sporting Club di Mestre con 4 vittorie.

Tornei in corso

Al Tc Dolo dal 22 al 30 aprile torneo veterani maschile e femminile per giocatori dai 40 agli over 60. Dirige Micaela Barbuni. Sono 45 i giocatori suddivisi in 5 draws.

Al Venice Sporting Center il 29/4 finale provinciale Coppa Italia Tpra femminile.

Tornei con iscrizioni aperte