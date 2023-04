Tennis, i risultati del Rodeo di Porto Santa Margherita

Al Tennis Club Porto Santa Margherita si è concluso il rodeo di 4^ categoria maschile con 32 partecipanti diretti da Roberto Filippi. Su tutti il giocatore di casa Davide Corredig, che in finale al terzo set si è imposto sul giovane Andres Pelizzer dell’Ancora di Meolo. Terzi posti per Alain Rommes Quattrin dell’Eurosporting Cordenons e per il mantovano Ermanno Rizzardi. Si sono distinti nel tabellone principale: l’under 16 del Portogruaro Francesco Foglia, Marco Menegazzoli del Plebiscito di Padova e Massimo Costa del Cadoneghe tutti con 3 vittorie.

Tornei in corso

Per i tornei Fitp veneziani, prossima tappa a Scorzè 22 e 23 aprile Rodeo di 4^ maschile. Ben 46 gli iscritti diretti da Emiliano Minello con la supervisione di Matteo Rossetto.

Al Tc Dolo dal 22 al 30 aprile torneo veterani maschile e femminile per giocatori dai 40 agli over 60. Dirige Micaela Barbuni iscrizioni entro le ore 12 del 20 aprile.

Al Venice Sporting Center il 29/4 finale provinciale Coppa Italia Tpra femminile.

Tornei con iscrizioni aperte