Tennis, a Jesolo conclusi l'Open femminile e la finale veterani a squadre

Al Republic di Jesolo si è concluso il long weekend di finali tra le quali anche quella femminile dell’Open. Grazie agli ottimi campi ed alle strutture fisse degli impianti di via S.Piola, tutte le manifestazioni sono state portate a termine.

L’open femminile è stato vinto da Caterina Novello, tesserata per il Tc Padova sulla giocatrice in forza al Green Garden Francesca Covi. Finale molto intensa durata più di due ore e decisa al tie-break. Subito avanti la tds numero 1 2.5 Novello che chiudeva la prima frazione per 6/4. Pareggio della tennista del Green per 6/2 e tutto rimandato al terzo set che veniva giocato interamente, altalenato fino al tie-break decisivo, dove nemmeno il punteggio classico è servito a decretare la vincitrice. Solitamente vince chi arriva prima a sette, ovviamente con due punti di scarto, ma per assegnare la vittoria sono dovute arrivare fino ai 9 punti. Terzi posti per la veronese Chiara Aprili e per la trevigiana Nicole Iosio. L’open maschile proseguirà da Lunedì 15 verso le 16.30 con i quarti di finale che vedranno di fronte: De Nardi-Nucera, Ferrari-Agostinetto e Rossi-Valentino. Martedì 16 le semifinali e Mercoledì 17 la finale.

Nonostante tutto il Veneto fosse ghermito dai rovesci, non tennistici ma di pioggia, a Jesolo sono riusciti a giocare all’aperto sin dal primo pomeriggio di venerdì. Serata players party all’Excelsior di piazza Mazzini e sabato sempre soleggiato che non ha guastato le finali dei Veterani. Per Venezia, e nello specifico i team del Ca’ del Moro, scudetto per l’over 50 più forte di sempre: Cavaldoro, Franzato, Campolonghi d’Ambrosi e Morucchio.

Al Republic prosegue l’attività per le date 15-18 e 19 maggio con racchette di classe, in collaborazione con la Scuola D’Annunzio di Jesolo Lido.

Da giugno inizieranno i corsi estivi e da luglio ci sarà l’Horizon Camp, molto atteso visto il successo della scorsa estate.

Altri tornei in corso

Fino all’asciugatura dei campi, a Porto Santa Margherita torneo d’apertura stagione maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria con 82 iscritti.

A Bibione dal 06 al 14 maggio il Kinder Trophy Joy of Moving. Junior per i giovani dai 13 ai 16 anni maschile e femminile.

Dal 13 al 28 maggio a Fossò torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 400€ di montepremi. Dirige Enzo Angi con 92 partecipanti.

Tornei con iscrizioni aperte