Margherita Marcon del Green Garden sfiora le qualificazioni in Tunisia

Margherita Marcon alla sua prima uscita stagionale per poco non centra la qualificazione nel main draw in Tunisia. La tennista, che dall’estate 2022 si allena presso la Venice Academy del Green Garden di Mestre in via Asseggiano, conquista una vittoria tra le giocatrici più adulte, nelle qualificazioni di Monastir 25.000 Itf. Perde il primo set per 6/2 con la francese Jade Marie, ma rimonta il secondo per 6/2 e nel long tie-break vince per 13-11 sul cemento tunisino. Poi con la testa di serie n°1, la ceca Klimovicova, rimedia comunque 7 giochi convincenti senza centrare la qualificazione.

Classe 2006 appena rientrata, si trova presso il centro federale della Fit agli ordini del Ct Thatiana Garbin per due settimane di allenamenti intensi. Classifica 2.4, è nel giro delle tenniste di interesse nazionale. Sarà una delle players di punta della serie C del Green Garden, che inizierà il campionato nell’aprile 2023, assieme alla confermata Beatrice Pelosin. In attesa di conferme anche la 2.5 Ani Zvikova Angelova ed altre annessioni in trattativa. Sarà l’unico team femminile di punta veneziano.

Nel maschile invece saranno due le formazioni che scenderanno in campo verso la fine di maggio. La retrocessa Ca’ del Moro e la neo promossa del Green Garden, che si è già data da fare per preparare la stagione 2023. Confermato ovviamente il maestro Marco Rampazzo 2.4, in arrivo l’argentino il 2.4 Alejo Vilaro ed il 2.1 Danilo Petrovic oltre al tedesco 2.8 Lukas Jastraunigh. La pattuglia italiana dei giovani comprende il 2.7 Daniel Buffa e i 2.8 Francesco Baretta e Giovanni Orsoni.

Per i tornei individuali: Tpra alla Bissuola 14 e 15 gennaio singolare maschile e femminile valido per il road to Rome. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/1. Informazioni presso Federico 338-6989214. A Mirano dal 21 al 22 gennaio 8° Rodeo Aquarius Fit per giocatori fino alla 2^ categoria. Iscrizioni maschile e femminile fino a 48 adesioni entro le ore 12 del 19/1. Al Tc Dolo il 28 e 29 gennaio Tpra singolo maschile limitato ai giocatori inferiori ai 50 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 26/1 al numero 347-6838224 Andrea.