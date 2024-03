Tennis, Filippo Moggian-Barban vince il torneo al Panatta Racquet Club di Treviso

Al Panatta Racquet Club il torneo di tennis di 3^ categoria ha regalato parecchie emozioni, specie ai giocatori veneziani. Erano 120 i players in lizza, nella maggior parte di 3^ categoria, desiderosi di conquistare, oltre ai punti in palio, anche il prize money di 800 euro.

Il main draw è stato appannaggio del giocatore del Tc Mestre Filippo Moggian-Barban. Il tecnico veneziano, partito come tds numero 3, è stato protagonista del torneo vincendo 4 incontri. Ha fatto fare soltanto un game al portogruarese Piovesan, partita più complicata con il giocatore del Green Garden Zanella ma conclusa in due set, grazie alla sua esperienza e militanza nella categoria superiore.

Buona prestazione anche di Alessandro Galassi, che ha eliminato il favorito del seeding il maestro Daniele Coletto, giunto alla gara piuttosto provato, e di Alessandro Zecchini, compagno di club del winner con 3 vittorie. Bene anche gli altri veneziani, Andrea Roveda del Marcon e Mauro Borcini del Noventa di Piave.

Gli altri tornei

È in corso fino al 31/3, al Tc Chioggia, il torneo di 3^ categoria maschile con 25 players. Prossimi tornei: il 23 e 24 marzo al Green Garden Trofeo Open Windtre Partner Piazza Ferretto draws maschile e femminile fino ai 2.3. Sono 7 i courts a disposizione dei 50 players; a Scorzè il 23 e 24 Rodeo femminile per sole tenniste di 4^ categoria giunte a 28 le competitrici; al Tc Dolo dal 29/3 al 31/3 Long Rodeo di Pasqua per giocatori di quarta categoria maschile e femminile fino ai 4.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/3; al Venice Sporting Center by Pol. Bissuola dal 5 al 7 aprile long Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 aprile.