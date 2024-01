Tennis, Teresa Novello vince il torneo giovanile di Natale a Verona

Teresa Novello, del Green Garden, vince il tabellone under 10 del torneo giovanile di Natale organizzato dall’Associazione Tennis Verona, con 144 giocatori. Con tre vittorie Novello è riuscita a sbaragliare tutte le dirette concorrenti. L’ultima gara l’ha disputata con la padovana Sofia Turcanu del Plebiscito, vincendo con un doppio 6/3.

All’Arca 974 di Spinea è andato in scena il Rodeo denominato “l’ultimo dell’anno” per giocatori di 3^ categoria fino ai 3.3. Cabina di regia rosa delle sorelle Vinci con 27 partecipanti. Questi i risultati. Nel maschile vince il toscano Lorenzo Cheng che con 4 gare si aggiudica il seeding a discapito del corregionale di Prato Niccolò Peruzzi. Terzi posti per il patavino Francesco Oro del San Paolo e per Adrian Dittadi della Canottieri Padova. Nel femminile impone il suo ranking Anna Barindelli, la giocatrice di punta del club, che al terzo set si impone sulla mina vagante Luisa Muraro. La veterana del Fossò, che di classifica fa 4.5, merita ad occhi chiusi la terza categoria, creando scompiglio tra le avversarie di turno.