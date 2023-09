Tennis, i risultati dell'Open di Portogruaro

L’Open Banca Prealpi alla sua 9^ edizione, con 5.000 € di montepremi maschile e femminile, va ad Alessandro Ragazzi ed Elisa Visentin. Erano quasi 150 gli iscritti agli ordini di Umberto Gerolin, Pucci Alfiero e Lucio Geremia, che si sono avvalsi nelle ultime quattro gare degli arbitri di sedia Aleksandra Grujic e Rino Meneghin. A sorpresa sono andati a segno quelli leggermente meno accreditati.

Non è riuscito il 2.1 Marco Speronello ad arginare la verve di Alessandro Ragazzi 2.2. Parte subito bene il trevigiano Speronello, in caccia del suo 112° successo. La gara sempre spettacolare, in bilico tutto il primo set, ha registrato il tutto esaurito nei posti a sedere, ed il tie break era inevitabile. Qui però Ragazzi, dopo essersi aggiudicato la prima frazione prendeva fiducia. Alzava l’asticella per far vedere che i suoi tornei internazionali portano a tecnica e velocità superiore rispetto agli open italiani. Speronello accusava il colpo e, piuttosto debilitato anche dalla prova maiuscola contro Vilaro conclusa 20 ore prima, gettava la spugna nel corso del 3° game del secondo set. E ancora una volta Ragazzi si è dimostrato uno dei pochi che riesce a contrastare Speronello.

Bronzi quindi per Alejo Vilaro del Green Garden e per il bassanese Tommaso Gabrieli. Nel main draw si registrano le ottime prove dei due moglianesi Edoardo Cheriè Ligniere e Giacomo Checchin e del 3.1 triestino Emil Vidmar. Il tabellone di 4^ categoria è stato vinto da Guido Bortoluzzi pordenonese del Fontanafredda.

Nel femminile incetta di punti per la roveretana Elisa Visentin. Dopo aver estromesso la testa di serie n° 1 è riuscita a superare anche la n° 2 del seeding la toscana Gloria Ceschi per 7/6 6/3. Una bella prova di maturità che sicuramente la porterà verso il vertice della categoria. Un percorso di ben 4 vittorie per la giocatrice del Rungg di Bolzano tutte concluse in due set. Nonostante il suo fisico minuto Visentin ha rintuzzato le bordate della toscana risultata essere la più pericolosa di tutte le sue avversarie. Terzi posti per Maria Rita Arcidiacono e per Adele Burato che ha dimostrato di poter calcare le scene da protagonista. Ottima prova anche per l’under 18 Aurora Vignaduzzo giocatrice di casa che sta affinando le sue ottime potenzialità. Altra under 18 in progress è Eva Segato del Ct Vicenza che sta facendo capolino tra i primi step della seconda categoria. Il draw di 4^ categoria va all’udinese under 14 Alice Turello, quello di terza alla home player Camilla Gaiardo.

Alle premiazioni ha presenziato per il main sponsor Banca Prealpi Michele Zamburlini, che ha sottolineato come l’istituto da lui rappresentato sa essere vicino alle società ed ai giovani del territorio. Questa joint venture, ha sottolineato il presidente Mauro Bruno Rettore non si traduce solo per la manifestazione appena conclusa, ma per tutti i programmi del sodalizio portogruarese.

Tornei in corso

Fino al 17/9 a Caorle torneo di 3^ maschile e femminile in corso Chiggiato con 50 players.

Fino al 16/9 presso il Tc Ca’ del Moro Tappa Pre-qualificazioni dell’Ibi 2024 per i giocatori di 4^ categoria maschile e femminile con incontri di singolo e doppio, con 65 iscritti.

Fino al 17 settembre a Scorzè torneo di 3^ limitato al 4° punto maschile e femminile, con 91 partecipanti coordinati da Evelin Lazzari e Emiliano Minello.

Fino al 24/9 Torneo di Fine stagione a Porto Santa Margherita per giocatori e giocatrici di 3^ e 4^ categoria e 18 partecipanti.

Fino al 17 al Tc Mira torneo giovanile Lavanderia Lsg dai 12 ai 16 anni. Sono 90 i giovani a confronto coordinati da Ciro Esposito e Maria Cristina Cestonaro.

Tornei con iscrizioni aperte