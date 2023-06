Tennis, gli esiti dell'Open Studio Menin al Tc Dolo

Si è concluso al Tc Dolo l’Open maschile Studio Menin condotto da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore con 2.000 € di montepremi. Ha vinto il giocatore dei Comunali di Vicenza Giovanni Peruffo, premiato dall’assessora allo sport Cristina Nardo.

Erano in 111 ai nastri di partenza e la finale si è conclusa nel primo set per abbandono della testa di serie Alessandro Ragazzi, patavino con tessera del Levico. Non che Peruffo non meritasse, anzi. Se era arrivato fino alla fine è perché aveva messo in riga tutti e due i suoi compagni di club Dal Santo e Carretta, nonché disinnescato il trevigiano Carlo De Nardi.

Terzi posti per il bassanese Francesco Salviato e per Marco carretta. In evidenza nel main draw con 3 vittorie Francesco Baretta del Green Garden. Valanga di punti per il 3.2 Alberto Nordio patavino del Montecchia. Il draw di terza è andato al giocatore del Green Garden Giovanni Mariutto. Quello di 4^ a Fabio Mella del Silea e quello degli Nc al giocatore di casa Davide Miorin.

