Tennis, i risultati del Rodeo di Natale a Caorle

A Caorle, in Corso Chiggiato, si è svolto il Rodeo tenni di Natale organizzato dall’Associazione Tennis e Padel con 21 iscritti. Su tutti Juan Cruz Labadia Montagna, tecnico che svolge attività presso il circolo. Al secondo posto Mauro Borcini del Noventa di Piave, che ha impegnato a fondo il winner portandolo fino al terzo set. Bronzi per il favorito del seeding, l’udinese Graziano Battello, e per il padovano Francesco Zirbi. Alto il livello di gioco espresso, commenta il direttore del torneo Nicola Soncin.

