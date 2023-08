Tennis, a Caorle il Rodeo di ferragosto va a Lorenzo Rossi

Si è concluso a Caorle, nei campi di tennis di Corso Chiggiato, il weekend rodeo. Su tutti e 32 i partecipanti vince Lorenzo Rossi, che in due set tirati si è imposto su Marco Novello del Park tennis di Villorba. Terzi posti per Fabio Ariano del Villa Guidini di Zero Branco e per un altro home player, Valter Rossetti. Competizione diretta da Nicola Soncin con la supervisione di Andrea Marchesan. Hanno presenziato alle premiazioni Mattia Munerotto, assessore allo sport, e Renato Finotto per la fondazione Caorle città dello Sport. Premio fair play memorial Dino Bragato al giocatore di casa, l’under 16 Stefano Gomiero.

Sodalizio che sta lanciando anche il padel con un’ottima iniziativa. Giovedì 24 Padel Night, con Marco Speronello fresco del suo 109° titolo tennistico, Massimo Bosa, Sergio Messina, Alberto De March, Alberto Nieri, Marco Dal Mas, Juampi Chiesa, Luca Liviero e Riccardo Stocco con torneo esibizione e doppio giallo per sfidare i campioni. Per info ed iscrizioni Nicola 347-3116278 e Riccardo 329-1557491.

Tornei in corso

Fino al 27 agosto a Ca’ del Moro Open maschile Mechanic System con 44 players.

Fino al 03/9 il 7° memorial Nicola Vazzoler draw maschile per giocatori fino ai 2.3. Dirige Walter Rosiglioni e supervisione di Diego Pierluigi Boer con 88 giocatori. Qualificazioni al draw di 3^ dalle ore 17.00 con 8 incontri seguiti da Enrico Coppo.

Tornei con iscrizioni aperte