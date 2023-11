Tennis, i risultati del Rodeo di Spinea The Trophy

Concluso a Spinea il 4° Rodeo The Trophy di 4^ categoria maschile e femminile con 54 giocatori. Direzione di gara con cabina di regia delle Vinci, Giorgia e Federica che hanno asseverato i seguenti risultati.

Nel maschile il numero due del seeding, Federico De Luca del Davis di Mestre ha dominato il draw aggiudicandosi tutti gli incontri in due set. L’ultimo a soccombere è stato il favorito, l’home player Luca Migliorini vincitore di due incontri. Terze piazze per Leonardo Nave dello Sporting Life Center di Vacil e per Manrico Benetti del Dolo. In evidenza con 3 positivi l’under 16 del Mirano Enrico Garavello.

Nel femminile dominio dell’under 16 Maddalena Tonolo con tessera Green Garden che si è imposta con un doppio bagel sulla trevigiana Lorena Rebeschini del Tc Istrana. Tonolo che secondo indiscrezioni, ritornerà per il 2024 all’Arca. Terze, Anna Fantin poderosa under 18 del Cittadella ed Elisa Sartori under 14 veronese del Pineta. In evidenza con 3 vittorie Margherita Maretto del Tc Dolo.

Tornei con iscrizioni aperte