Tennis, risultati della 2^ giornata di Serie C con 4 team veneziani

I risultati della 2^ giornata delle quattro squadre veneziane nel campionato di tennis di serie C: quelle maschili sono tre, Tc Venezia, Tc Mestre e i lidensi del Ca’ Del Moro; una sola, ma ben attrezzata, la squadra veneziana femminile, quella del Green Garden, che coglie un altro poker nel veronese a Castel d’Azzano. Seppur in versione tutta tricolore e con il doppio formazione thriller il coach Matteo Pasqual le porta già in testa al girone e, con il pareggio della seconda della classe, i play off sono già in tasca.

Risultati e classifiche della 2^ giornata ed incontri della 3^ giornata che si terranno domenica 7 aprile dopo la pausa Pasquale.

C Femminile Gir.2: Real Tennis Castel d’Azzano (Vr)-Green Garden (Ve) 4-0; Tc Padova A-Bardolino 2-2.

Classifica: Green Garden p.4; Bardolino (Vr) p.3; Tc Padova A p.1; Real Tennis p.0.

3^ ed ultima giornata della regular. Domenica 7 aprile: Green Garden-Bardolino e Tc Padova A-Real Tennis.

C Maschile Gir.3: Tc Mestre-Plebiscito A 5-1; Rovigo-Arzignano 2-4; Rip. Ca’ del Moro. Class. Arzignano (Vi) p.4; Tc Mestre e Ca’ del Moro (Ve) p.2; Ct Rovigo e Plebiscito A (Pd) p.0. Terza giornata: Plebiscito A-Ca’ del Moro e Tc Mestre-Ct Rovigo, Rip. Arzignano.

Gir.4: Tc Venezia-Sanguinetto (Vr) 4-2, Belluno-Dueville (Vi) 5-1, Rip. Park Tennis Tv. Classifica: Tc Venezia p.3; Belluno e Park Tennis Villorba p.2; Dueville p.1; Sanguinetto p.0. Prossima Giornata: Sanguinetto-Park, Tc Venezia-Belluno, Rip.Dueville.