Lafert San Donà si impone sul Castellana

Un San Donà più fisico e padrone del campo, ha costretti i padroni di casa in trincea per la prima mezz'ora di gioco. I ragazzi gialloblu hanno mostrato la difesa aggressiva vista a inizio campionato ma però ieri insufficiente a ribaltare il risultato. Il Castellana è stato in partita solo nella prima frazione in cui ha costretto il San Donà ad andare sul riposo in parità.

La ripresa

Poi il crollo nella seconda frazione in cui gli ospiti hanno dominato in ogni zona del campo. Unica nota positiva di un match condotto male l'esordio dell'under 19 Filippo Bolzon. Di contro c'è da segnalare il grave infortunio a Manuele Ciatto, capitano della Castellana, costretto a essere portato in pronto soccorso per accertamenti.

I tabellini

Marcatori: Pt 33' meta di Sartori, 40' meta Castellana in drive; st 19' meta di Pasti, 66' cp Rampado, 40' cp Steolo

Castellana: Pandocchi; Bulla, Crosato, Fornarolo, Giacometti; Rampado F., Milan; Ciatto, Tesser, Pellizzari; Dalla Pozza, Dallan; Simionato, Rampado T., Gazzola. All: Properzi

Lafert San Donà: Crosato; Sturz M., Sartori, Sturz A., Lehmann; Viotto, Miotto; Fantinello, Zanet, Busato; Steolo, Iovu; Furian, Pelloia, Bressan. All. Pivetta

Arbitro: Erasmus di Treviso

Note: Primo Tempo: 5 - 5. Punti conquistati: Castellana 1, Lafert San Donà 4