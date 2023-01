7Days Eurocup, la Reyer affronta al Taliercio la Ratiopharm Ulm

Mercoledì 11 gennaio alle 20 l'Umana Reyer ritrova al Taliercio la 7Days Eurocup e in particolare il Ratiopharm Ulm, avversario di diverse battaglie sportive nel recente passato. Sarà la sesta sfida nel giro di poche stagioni con i tedeschi della città che ha dato i natali ad Albert Einstein, situata lungo le sponde del Danubio. Ulm ha vinto le 3 sfide interne disputate in Eurocup, come del resto l'Umana Reyer nei 2 precedenti in terra veneziana (3-2). Nella gara d'andata i padroni di casa di sono imposti di una sola lunghezza in una gara molto equilibrata (81-80) con Zugic e Freeman protagonisti. Derek Willis è l'ex della sfida.

Tucci nel prepartita: «Contro Ulm comincia il girone di ritorno di Eurocup in cui ci aspettano tutti scontri molto equilibrati che determineranno la griglia della classifica. All'andata giocammo una partita molto sfortunata, decisa da episodi e persa alla fine di 1 punto. Ulm arriva a Venezia forte dell'ingaggio di due nuovi giocatori che hanno aumentato il tasso fisico e tecnico di una squadra che di per sé era già molto veloce e votata al contropiede e al ritmo alto. Si tratta di Brandon Paul, guardia tiratrice di talento, già protagonista di ottime partite da un mese a questa parte, e di Bruno Caboclo, ala grande, ex Nba ed Eurolega, che farà l'esordio proprio contro di noi. È un giocatore che sa usare il proprio fisico possente in area, ma che può anche tirare da 3 punti, sicuramente molto imprevedibile. I punti di forza, al di la dei migliori realizzatori Yago, play titolare, e Jallow, ala piccola di grande atletismo, si completano con Klepeisz, combo guard sempre in doppia cifra di punti, un solido si riferimento nei momenti delicati del match, e Christen, ala piccola dal tiro mortifero da 3 punti, che quando si sposta nel ruolo di ala grande contribuisce ad alzare la pericolosità dal perimetro. Durante la partita di andata abbiamo sofferto le scorribande al ferro di Zugic, quindi sarà un osservato speciale. Mi auguro che il Taliercio sappia darci la spinta giusta, come successo già domenica nella gara contro Verona, il cui successo ci ha portato alla matematica qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia, primo obiettivo importante di questa stagione».