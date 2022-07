Alberto Buffo rinnova: sarà coordinatore tecnico del settore giovanile maschile orogranata

L’Umana Reyer ha comunicato che Alberto Buffo ha rinnovato l’accordo come coordinatore tecnico del settore giovanile maschile orogranata e continuerà dunque il percorso intrapreso quattro anni fa insieme al responsabile delle giovanili maschili, Francesco Benedetti. In questo momento Alberto sta per concludere il raduno con l’Italia under 15 maschile di cui è assistente allenatore.

«Sono davvero felice di poter proseguire questo matrimonio e per questa rinnovata fiducia vorrei innanzitutto ringraziare la proprietà, il presidente Federico Casarin, il responsabile Francesco Benedetti e tutta la dirigenza che ha sempre creduto in me – le parole di Alberto Buffo – supportando il mio lavoro e standomi vicino in un momento molto difficile della mia vita, ad ottobre scorso, quando è venuto a mancare mio fratello. Insieme cercheremo di dare nuovo impulso al nostro vivaio, ripartendo da quanto già fatto negli anni precedenti, ma cercando di innovare e migliorare ulteriormente a partire dai capisaldi Reyer ovvero la formazione degli atleti, ma ancor prima delle persone. Per questo ci sarà bisogno della collaborazione di tutti: atleti, allenatori e famiglie senza dimenticare l’importanza delle società del progetto Reyer che per noi sono la base di tutto e per le quali saremo ancor più a disposizione per aiutarle nella loro attività. Siamo già al lavoro con entusiasmo per la prossima stagione, e come si dice in Reyer, duri i banchi!».