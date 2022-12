De Nicolao supera Lorenzo Carraro come numero di presenze nella storia della Reyer

La partita contro Brescia è stata speciale per Andrea De Nicolao, vice capitano orogranata, non solo per la vittoria, ma anche perché è stata la gara numero 291 in maglia Reyer. Denik, alla sesta stagione consecutiva in Reyer, ha così superato Lorenzo Carraro come numero di presenze nella storia del Club.

«E’ un onore e un motivo di grandissimo orgoglio rappresentare la Reyer in Italia e in Europa – le parole di De Nicolao – è davvero una grande soddisfazione. Le 291 presenze sono frutto di un percorso di ormai sei anni vissuti insieme a tante belle persone all’interno della famiglia Reyer che ringrazio, darò sempre il massimo per questo Club, staff e compagni. Puntando le 300 presenze…». La classifica delle presenze: Bramos 355, Tonut 329, De Nicolao 291, Carraro 290, Watt 287, Gorghetto 284, Stone 270, Grattoni 243, Spillare 236, Silvestrin 22