EuroCup Women, la Reyer Venezia batte il Lointek Gerrnika e vince il girone H

L'Umana Reyer Venezia femminile supera 68-65, all'overtime, il Lointek Gernika Bizkaia e vince, con una giornata d'anticipo, il Gruppo H della Regular Season di EuroCup Women.

Decisiva la spinta del pubblico del Taliercio che supporta le orogranata, priva di Shepard e Cubaj, con forza passione e calore.

La partita - Parte subito forte Gernika portandosi sul 6 a 12. A metà primo quarto l’Umana Reyer perde Cubaj che è costretta ad uscire dal campo per un colpo alla testa. Le orogranata lottano su ogni pallone ma le ospiti continuano a spingere chiudendo il primo quarto 8-18.

La reazione dell’Umana Reyer non si fa attendere, aumentando l’intensità difensiva piazza un parziale di 6-0, 7’30” sul cronometro. Le nostre leonesse sono brave a rientrare in partita mettendo pressione a Gernika e portandosi sul meno due, 23-25 a 3’35”. Fase equilibrata della partita in cui si segna molto. Il primo tempo termina 29-35.

Al rientro dall’intervallo lungo il ritmo si alza e Gernika gioca con fisicità. Al giro di boa il punteggio recita 34-41 con l’Umana che non molla. Trascinata da Wojta con 8 punti nel quarto Gernika tocca il +13. Il gioco da tre punti di Santucci chiude la terza frazione di gioco 42-52.

Nel momento di maggiore difficoltà l’Umana Reyer tira fuori tutta la sua forza giocando tre minuti straordinari e di sacrificio rientrando fino al meno uno con un gioco da tre di Kuier, 51-52 a 7′ dalla fine. Mariella Santucci on fire con cinque punti consecutivi porta il primo vantaggio orogranata, 56-52.

Partita tirata punto a punto, 58-59 a 17.3 secondi alla fine con entrambe le squadre in bonus. Fallo tattico di Kuier manda in lunetta Cvitkovic che fa 1/2 con 15.2 secondi rimasti.

Canestro di Kuier per la parità, 60-60, porta le nostre leonesse al supplementare. Umana Reyer inizia l’overtime con un parziale di 5-0, Gernika risponde portandosi sul 65 pari a 1’07”.

Kuier segna da due ed è poi Villa a recuperare un pallone fondamentale. Santucci subisce fallo e in lunetta sigla il 68-65 a 2.8 secondi alla fine

Il tabellino di Umana Reyer Venezia-Lointek Gernika Bizkaia 68-65 Parziali: 8-18; 21-17; 13-17;18-8 - overtime 8-5

Umana Reyer Venezia: Villa 6, Delaere 2, Meldere 2, Cubaj 2, Madera 6, Yasuma 11, Fassina 5, Santucci 15, Kuier 19, Franchini ne (All. Mazzon)

Lointek Gernika Bizkaia: Wojta 14, Spreafico 16, Cvitkovic 9, Williams 11, Ygueravide ne, Gomes, Meskonyte, Ariztimuno 2, Arenas ne, Buch 2, Silva 11 (All. Montañana)

IL VIDEO COMPLETO DELLA PARTITA