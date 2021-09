Gomirato, Povelato e De Lazzari: un tris di qualità sotto le plance della Pallacanestro Mirano

Si completa con Andrea Gomirato, Giacomo Povelato e Luca De Lazzari il roster della Pallacanestro Mirano 2021/2022. Tre conferme di spessore per coach Minincleri, che dunque potrà contare su una “flotta” di centri di primissima qualità. Reduci dall’ottimo settimo posto dell’ultima annata in C Gold, Gomirato, Povelato e De Lazzari garantiranno al roster biancazzurro la varietà di opzioni offensive e difensive fondamentali in un campionato ostico come sarà la prossima C Gold.

Gomirato

Gomirato, classe 1996, nonostante la giovane età vanta già tantissime esperienze a livello senior. L’ultima, prima dell’approdo a Mirano, è stata niente meno che a Mestre in serie B. Oltre alla squadra biancorossa, Gomirato ha indossato anche le casacche di Leoncino, Spinea, Riviera, Murano, Pordenone e Spresiano e in questa stagione il suo apporto potrà essere fondamentale sotto le plance.

Povelato

Assieme a lui ci sarà il giovanissimo Povelato, altro frutto del vivaio mestrino, con cui ha fatto l’esordio l’anno scorso segnando i suoi primi due punti in campionato nazionale. Classe 2001, Povelato ha giocato al Lido e al Leoncino e questa sarà per lui la terza stagione in C Gold.

De Lazzari

A completare il reparto dei lunghi ci sarà Luca De Lazzari, uno dei grandi nomi del roster biancazzurro per la prossima stagione. Classe 1997, De Lazzari è un lungo moderno che può garantire pericolosità offensiva anche fuori dall’arco. In carriera ha vestito le maglie di Spinea, Jesolo, Marcon, Mestre e Reyer Venezia con cui ha giocato le giovanili.