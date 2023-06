Jordan Parks rinnova: l'ala resta in orogranata

L'Umana Reyer ha fatto sapere di aver concluso il prolungamento dell'accordo con il giocatore statunitense Jordan Parks.

Ala di 201 cm, nato a Staten Island (New York) il 6 aprile 1994, nella sua prima stagione con l'Umana Reyer Parks ha disputato 45 incontri tra Serie A (22,2 minuti, 10,5 punti e 4,8 rimbalzi di media, con un high di 23 punti contro Pesaro e Varese), Coppa Italia ed Eurocup. Jordan Parks si è distinto non solo per il suo talento e le sue importanti doti atletiche, ma anche per il contributo in termini di difesa, energia ed entusiasmo, caratteristiche che lo hanno fatto entrare da subito nei cuori dei tifosi reyerini.