LBA, la Germani Brescia vince nel finale la sfida contro la Reyer

Al termine di un match già dall'intensità da playoff, l'Umana Reyer Venezia si deve arrendere alla capolista Germani Brescia 90-84, decisivo nella corsa al primo posto nel tabellone playoff, da cui gli orogranata sono ora virtualmente tagliati fuori.

Anche se è a un passo la matematica certezza di chiudere nei primi 4 posti, con il conseguente vantaggio del fattore campo nel primo turno della post season, da consolidare a partire dal derby con Treviso di domenica 21 al Taliercio alle 17.30.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - Coach Spahija rilancia in quintetto Brooks con Spissu, Tucker, Casarin e Tessitori. L'inizio è a ritmi alti, ma con grande intensità difensiva su entrambi i fronti e Brescia che nel piano partita appena può ricorre alla zona. L'equilibrio è sostanziale, con Brescia che tocca al massimo il +3 (9-6) poco prima di metà periodo, ma gli orogranata rispondono sbloccandosi da 3 con Spissu e Kabengele per il 9-12 al 6'.

Dal 16-17 dell'8' (tripla di Heidegger), la Germani prova l'allungo (22-17), ma Kabengele dalla lunetta riporta la distanza a un solo possesso al 10': 22-19. I padroni di casa si portano a +6 in avvio di secondo quarto, ma risponde Wiltjer con 8 di fila per il 25-27 al 12'. Brescia prova a correre, ma nonostante un fallo di De Nicolao convertito in antisportivo con l'instant replay, non va mai oltre il +3 e, con entrambe le squadre al bonus dopo meno di 4', l'Umana Reyer torna avanti con l'and one di Casarin del 31-32 a metà periodo.

I padroni di casa trovano un altro minibreak di 6-0 (37-32 al 16') però, dopo una serie di palle perse su entrambi i fronti, è di nuovo parità, a 39, a 48” dalla fine, con la schiacciata di Kabengele dopo quella di Tucker in contropiede e la tripla di Heidegger. La tripla di Bilan e il buzzer beater di Christon, dopo il 2/2 ai liberi di Spissu, mandano infine le squadre negli spogliatoi sul 44-41.

Gli orogranata cambiano due uomini nel quintetto iniziale del secondo tempo (Heidegger e Kabengele per Casarin e Tessitori), impattano subito con la tripla di Spissu e poi, leggendo ottimamente la zona e mostrando grande reattività, allungano con Brooks, Heidegger da 3 (dopo stoppata di Kabengele) e da 2 pr il 46-51 al 22'. La partita procede a strappi: si passa dal 48-53 al 56-53 al 24'30”, con time out di coach Spahija, che reinserisce Wiltjer, il quale si presenta subito con due triple consecutive.

È Brescia a chiamare time out sul 56-63 al 26'30”, uscendone bene (4-0), ma poi subendo due canestri di Kabengele ben pescato da Spissu e Parks (60-67 al 28'30”). Ancora un fallo (stavolta di Heidegger) che diventa antisportivo con l'instant replay dà però il la al finale della Germani che, anche grazie a 4 rimbalzi offensivi nell'ultima azione, ricuce sul 65-67 al 30'.

Si segna col contagocce in avvio di ultimo quarto, con coach Spahija che chiama time out al 32' sul 66-67, dopo la decima palla persa di squadra, reinserendo Tessitori e Tucker. Brescia passa avanti (69-67) al 33' con un'altra tripla di Bilan, poi imitato da Della Valle che tocca i 3500 in A, ripetendosi dall'arco, dopo i primi due del quarto orogranata di Brooks, per il 75-69 al 34'.

La Germani arriva al bonus e Tucker dalla lunetta, Parks e Tessitori pareggiano a 75 al 35'30”. Di nuovo Brescia si prende due possessi di vantaggio (79-75 al 37'), De Nicolao risponde subito da 3 e si entra negli ultimi 2' sull'82-79. Tucker e Burnell segnano un solo libero (83-80 al 38'30”), poi a 47” dalla fine Massinburg mette la tripla dell'86-80.

La panchina orogranata chiama il time out e Kabengele subisce subito fallo a rimbalzo offensivo, mettendo i liberi dell'86-82 a -42”. Dal time out bresciano, invece, nasce un recupero difensivo orogranata, con fallo di Bilan su Spissu a -21” (2/2 e 86-84). La precisione di DellaValle dalla lunetta sul pronto fallo sistematico di Tucker, ma soprattutto il recupero di Massinburg su Heidegger, con schiacciata in contropiede, chiudono però i giochi sul 90-84..

Il tabellino

Germani Brescia – Umana Reyer Venezia 90-84 - Parziali: 22-19-; 44-41; 65-67

Germani: Christon 15, Gabriel 7, Bilan 17, Burnell 16, Massinburg 12, Tanfoglio ne, Della Valle 15, Petrucelli ne, Cobbins 2, Cournooh 3, Akele 3, Porto ne. All. Magro

Umana Reyer: Spissu 12, Tessitori 4, Heidegger 11, Casarin 3, De Nicolao 3, Janelidze ne, Kabengele 15, Parks 2, Brooks 8, Simms ne, Wiltjer 15, Tucker 11. All. Spahija

Gli highlights