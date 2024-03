LBA, l'Umana Reyer sbanca il parquet della GeVi Napoli

L’Umana Reyer Venezia si impone sul campo della Generazione Vincente Napoli Basket.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Partono meglio i padroni di casa, che coinvolgono Zubcic e Sokolowski al tiro e sfruttano l’esplosività del rientrante Brown in contropiede per siglare l’8-2 di break iniziale contro Tessitori e compagni. Dopo un timeout chiamato da coach Spahija, Venezia risponde con i tagli efficaci di Tucker in transizione e le bombe di Heidegger e Simms che siglano il sorpasso orogranata sul 10-12.

Al di là di un tap-in di G. De Nicolao e di uno squillo di Pullen in penetrazione, Venezia continua a fare la partita e a capitalizzare dalla lunetta con Spissu e Heidegger e da sotto con Kabengele per il +8 ospite (14-22). Il quarto, dopo una serie di errori da una parte e dall’altra, viene chiuso da un tap-in a fil di sirena di Wiltjer, che chiude i 10’ iniziali sul 14-24. Napoli, comunque sia, ritrova poi maggiore fluidità offensiva grazie a una tripla di Pullen e alle incursioni di Ennis, replicando colpo su colpo al jumper di Kabengele e alla bomba del neoentrato O’Connell, accorciando sul 23-29.

La rimonta della Generazione Vincente viene poi completata da una schiacciata di Sokolowski, una tripla di Pullen, un tap-in di Zubcic e un fantastico alley-oop tra Ennis ed Owens, con l’americano che sigilla un gioco da tre punti per il 33-31. La Reyer comunque reagisce piazzando un controbreak di 0-8 aperto da una tripla di Casarin e impreziosito dalle giocate di atletismo di Kabengele e Simms, prima che Lever firmi l’appoggio dal post-basso che tiene in scia i padroni di casa (35-39).

Gli ospiti continuano però nella loro ondata pescando efficacemente Spissu e Kabengele dal perimetro e trovando l’ottimo Simms in situazione dinamiche per il +14, ossia il massimo vantaggio lagunare. Ennis sblocca la Generazione Vincente con le accelerazioni del 38-49. Al termine del tempo, Simms manda a bersaglio un’altra bomba, Tucker realizza dalla media distanza ma Ennis e un orgoglioso G.De Nicolao non fanno perdere ulteriormente terreno ai campani (42-54 dopo 20’).

Simms inaugura la ripresa con un super fade-away, Owens approfitta degli errori dalla lunetta avversari insaccando una bomba e poi Brown si riaccende per la tripla del 48-58 contro Kabengele e compagni. Dopo aver chiuso l’ennesimo alley-oop della sua partita, Owens viene espulso per somma di falli tecnici e Venezia ne approfitta salendo ulteriormente di livello con la propria difesa e capitalizza con tripla di Spissu e schiacciata in contropiede di Simms del 53-67.

Successivamente, si prende il proscenio anche Wiltjer, il quale manda a bersaglio due bombe consecutive per il +18 orogranata, prima che G.De Nicolao e Brown scuotano un minimo la Generazione Vincente con il taglio del 59-73. Al termine del quarto, Ennis si carica la Generazione Vincente sulle spalle ma Wiltjer è glaciale dall’arco e un tiro libero realizzato da Heidegger lascia l’Umana con un comodo vantaggio su 62-79.

Una serie di liberi di Pullen tiene ancora in vita Napoli, Simms però continua ad essere inarrestabile in situazioni di taglio e una bomba di Brown firma solo il -12 per la Generazione Vincente (71-83). Con una bomba di Ennis in transizione e i centri a cronometro fermo di Pullen, i padroni di casa tornano anche al di sotto della doppia cifra di svantaggio e poi Pullen ribatte a Simms mandando a bersaglio la tripla che avvicina ulteriormente il gap sul 79-85 a 5’ dal termine.

Dopo alcuni errori di Brown e Pullen dal perimetro, un taglio di Casarin scuote Venezia, Zubcic ribadisce però il riavvicinamento dalla lunetta e con l’appoggio a tabellone dell’83-87. Entrando negli ultimi 3’ di partita, Tucker si prende il proscenio con un gran canestro in 1vs1 e tuonante schiacciata del nuovo +8 ospite, Pullen stavolta fallisce la replica e Wiltjer torna a realizzare nel pitturato, chiudendo la contesa. Le ultime folate di Pullen vengono infatti spente da una magia di Tucker in penetrazione. Finisce 90-97.

IL TABELLINO

in aggiornamento

GLI HIGHLIGHTS