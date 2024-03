La Reyer si fa sorprendere da Cremona e perde in rimonta 92-90

Con un quarto periodo da 33-18 la Vanoli Cremona ribalta la gara e porta a casa la vittoria. Gli orogranata, privi ancora di Parks e con il forfait di Brooks a causa di un blocco lombare, vanificano la rimonta del secondo quarto e il grande terzo periodo (17-30).



Wilter è il migliore per valutazione dell'Umana (21 punti e 4 rimbalzi) che chiude complessivamente con 97 (a 87), ma lascia 12 rimbalzi offensivi a Cremona e perde 17 palloni.

LA PARTITA

Spahija si affida al consueto quintetto di partenza formato da Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori. Cremona replica con Denegri, Pecchia, McCoullough, Adrian e Golden.



Inizio difficile per gli orogranata che a metà primo quarto vanno sotto 18-4, coach Spahija viene espulso per doppio tecnico. Grazie alla difesa e al buon impatto di Tessitori e Kabengele l'Umana rimonta e chiude sul 24-20 i primi 10'.



Copione simile nel secondo periodo con i padroni di casa che grazie al due Denegri (23 alla fine per lui) e McCullough (18) vola sul +9 salvo poi subire la reazione Reyer che con palle recuperate e i canestri di Wiltjer, Tucker e Tessitori impatta all'intervallo, 42-42.



Terzo periodo super degli uomini in orogranata con Heidegger a bruciare la retina dalla lunga distanza e una difesa di squadra molto importante nel pitturato.



Al 32' l'Umana va sul 63-77 con Wiltjer, ma da qui in poi si scatena Lacey che segna tutti i suoi 18 punti nel quarto periodo. Cremona impatta la gara a 4' dalla fine con Casarin e Tucker a rispondere.



A 1'25" dal termine gli orogranata vanno sul +5 grazie a Heidegger, ma Cremona non molla e con le triple di Davis (in-out-in) e Denegri trova il +1 che poi difende dopo la girandola di falli tattici.

IL TABELLINO

Vanoli Cremona – Umana Reyer 92-90 Parziali: 24-20, 42-42, 59-72, 92-90.

Vanoli Cremona: Eboua 6, Adrian 9, Davis 9, Pecchia 5, Denegri 23, Lacey 18, Piccoli, McCullough 18, Golden 4, Zanotti. All. Cavina.

Umana Reyer: Spissu 8, Tessitori 10, Heidegger 18, Casarin 9, De Nicolao 1, O'Connell, Janelidze ne, Kabengele 7, Simms, Wiltjer 21, Vanin ne, Tucker 16. All. Spahija.

GLI HIGHLIGHTS