Colpo di mercato dell'Umana Reyer: ecco la nuova guardia del roster orogranata

L'Umana Reyer Venezia comunica, in una nota di stampa, di aver raggiunto l'accordo con Alexa Held, guardia di 178 centimetri proveniente dal 1KS Sleza Wroclaw.

LA CARRIERA DI ALEXA HELD

Nasce il 28 dicembre 1999 a Burlington, nel Vermont (USA) e cresce cestisticamente alla Cooper High School nel Kentucky vestendo la maglia delle Randall Cooper Jaguars.



Dal 2018 al 2022 studia al college alla DePaul University di Chicago, in Illinois, dove gioca in NCAA per quattro anni, da protagonista, con le Blue Demons.

Nel 2020 viene nominata MVP dell'All-Big East All-Tournament mentre nel 2021 è la Studente-Atleta dell'anno della Big East.



La prima esperienza oltreoceano la vive in Svezia, nel 2022-23 con le Norrkoping Dolphins (20 punti a partita), prima di trasferirsi in Australia alle North Gold Coast Seahawks (24 di media a gara).



In questa stagione ha vestito la maglia di Varsavia con cui ha registrato 18.6 punti e 4.3 assist con il 40.1% da tre punti.