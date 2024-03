Serie A1, vittoria orogranata al Palaserradimigni: battuta Sassari 56-75

Dopo aver conquistato la semifinale di Eurocup Women, l'Umana Reyer centra la diciassettesima vittoria nel campionato Techfind di serie A1 superando 75-56 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari al PalaSerradimigni.

Dopo un primo quarto di difficoltà, le orogranata reagiscono mettendo in campo una grande intensità difensiva con un parziale di 45-25 a cavallo tra il primo ed il secondo tempo. Sugli scudi Jessica Shepard con una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi, Matilde Villa (15 punti, 4 assist ed un +31 di plus/minus) e Kuier con 13 punti (50% dal campo) e 6 rimbalzi.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Reyer Venezia) - I primi quattro punti sono targati Dinamo, Shepard sblocca l'Umana che però si trova sotto 12-2 subendo le giocate di Raca. Le percentuali basse al tiro non premiano le orogranata, ma Cubaj finalmente riesce a smuovere il tabellino ospite con quattro punti in fila.

Sassari mette più energia sul parquet e continua a guidare il match (17-6), ma nel finale di frazione, Shepard e compagne riescono a ricucire parzialmente il gap: la tripla di Berkani chiude i primi dieci minuti sul 19-11.

Il secondo quarto si apre con un botta risposta Villa-Toffolo, da qui le leonesse iniziano la rimonta mettendo in campo una difesa granitica: la play reyerina lancia Kuier per due punti facili in contropiede, Berkani mette una delle sue triple che vale il meno quattro.

Sono poi Cubaj e il gioco da tre di Villa a firmare il primo vantaggio Reyer nel match (22-23). Sassari segna punti preziosi con Hollingshed, ma l'attacco veneziano trova fluidità e, con Kuier e Cubaj, trova sei lunghezze di vantaggio al 20' (29-35).

Fassina, Pan e Shepard lanciano le orogranata sul +11 ad inizio secondo tempo. Le padrone di casa riescono però a rimanere in partita proponendo una difesa a zona e riportandosi sotto di cinque lunghezze (41-46), Raca fallisce la tripla del meno due ed è Kuier a firmare il nuovo +9. Venezia termina il terzo quarto avanti 44-56.

Ad inizio degli ultimi dieci minuti di gioco, Fassina dalla lunga distanza e Villa puniscono le sarde (45-61). Il ritmo della gara si abbassa notevolmente, la formazione di coach Mazzon controlla il match aumentando progressivamente il vantaggio fino al +22 con l'uno su due di Meldere in lunetta. L'Umana Reyer vince 56-75.

IL TABELLINO

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer: 56-75 Parziali: 19-11; 29-35; 44-56

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Raca 17, Carangelo 8, Toffolo 5, Crudo, Kaczmarczyk 6, Hollingshed 18, Joens 2, Spiga ne, Bebbu ne, Zoncu ne, Togliani All.Restivo

Umana Reyer: Logoh, Berkani 6, Gorini, Villa 15, Nicolodi 5, Pan 3, Meldere 1, Makurat, Cubaj 10, Fassina 6, Shepard 16, Kuier 13 All.Mazzon