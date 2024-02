Coppa Italia, il cuore orogranata non basta: il trofeo lo vince il Famila Schio

L'Umana Reyer lotta per quaranta minuti provandoci fino alla fine, ma è costretta a cedere il passo all'Inalpi Arena 68-81 in finale di Coppa Italia contro la Famila Wuber Schio. Un grande applauso alle nostre leonesse che hanno dato tutto in campo. Forza Reyer sempre! Out Reisingerova, le orogranata recuperano la capitana Pan.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer) - E' Guirantes ad inaugurare la finale, Fassina apre il parziale orogranata di sette punti di fila con il gioco da tre di Shepard e la penetrazione di Villa (7-2). Il Famila però risponde subito presente firmando il sorpasso con Keys e Parks (7-9), Shepard ferma il parziale scledense tenendo a contatto la Reyer e controbattendo a Parks (già in doppia cifra). Le orange esauriscono il bonus, i viaggi in lunetta di Cubaj e Villa regalano il +1 Reyer (15-14) con il quarto che si conclude con le triple di Bestagno e Berkani, 20-17.

Ad inizio seconda frazione il ritmo della partita si alza con le due formazioni che danno spettacolo all'Inalpi Arena, Cubaj giganteggia sotto le plance portando l'Umana avanti di cinque lunghezze (29-24). Schio riporta la gara in parità, ma Shepard e la tripla di Berkani ridanno il vantaggio alle leonesse. La partita continua ad elastico (36 pari al 17'30"), poi Parks e compagne mettono la freccia chiudendo il primo tempo avanti 38-46.

Al rientro dagli spogliatoi Schio piazza un break di 7-0 in meno di un minuto firmato dal duo Parks-Guirantes (38-53), la formazione di coach Mazzon però non lascia scappare via le avversarie rispondendo con un altro 7-0. Bestagno infila la sua terza tripla della gara in un momento in cui le squadre tirano solo dalla lunga distanza, dopo la lunga scledense vanno a segno da tre anche Makurat, Parks e Kuier (51-59). Le orogranata sono costrette a rincorrere non mollando però un centimetro, 59-68 al 30'.

Ad inizio ultimo quarto le leonesse mettono grande pressione difensiva ed energia riuscendo a tornare a meno quattro (64-68 a 8'32 dalla fine). Ancora una volta le orange tornano ad avere l'inerzia della gara in mano con un parziale di 10-0 con un fallo antisportivo fischiato a Makurat, 64-78 a 3'55" sul cronometro. Cubaj interrompe il digiuno, ma le basse percentuali al tiro penalizzano il tentativo di rimonta veneziano. L'Umana lotta sul parquet provandoci fino alla fine, ma ad avere la meglio è la Famila Wuber Schio che vince 68-81 aggiudicandosi la Coppa Italia.

IL COMMENTO DI COACH MAZZON

Coach Andrea Mazzon commenta la sconfitta 68-81 all'Inalpi Arena contro la Famila Wuber Schio in finale di Coppa Italia. "Bellissima cornice ed organizzazione, è un privilegio per noi aver partecipato a queste Final Four di Coppa Italia. Ci abbiamo provato con tutto quello che avevamo a portare a casa questa finale, devo fare i complimenti alle ragazze perchè abbiamo messo anima e cuore in campo. Abbiamo affrontato una grande squadra con grandissime giocatrici, anche questa sera lo hanno dimostrato ma non posso biasimare niente alla mia squadra. Ripeto, grandi complimenti alle nostre ragazze per la partita che hanno giocato. La stagione è ancora lunga, vogliamo vincere la regular season per andare in Eurolega."

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 68 – 81 (20-17, 38-46, 59-68, 68-81)



UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Berkani 10 (2/4, 2/4), Gorini 2 (0/1 da 3), Villa M.* 8 (2/5 da 2), Nicolodi NE, Pan, Meldere NE, Makurat* 3 (1/2 da 3), Cubaj 13 (3/4 da 2), Fassina* 4 (2/7, 0/5), Shepard* 12 (5/12, 0/1), Kuier* 16 (1/1, 4/6) Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 15/34 – Tiri da 3: 7/20 – Tiri Liberi: 17/20 – Rimbalzi: 29 6+23 (Kuier 9) – Assist: 9 (Fassina 2) – Palle Recuperate: 3 (Villa 2) – Palle Perse: 13 (Villa 3)



FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz* 4 (2/9, 0/2), Bestagno 12 (0/1, ¾), Sottana 4 (2/3, 0/1), Sivka, Verona C.* 11 (3/7, ¼), Guirantes* 16 (6/8, ½), Mutterle NE, Crippa, Parks* 25 (4/6, 4/9), Keys* 9 (3/6, 1/3), Penna NE Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 20/41 – Tiri da 3: 10/25 – Tiri Liberi: 11/14 – Rimbalzi: 38 12+26 (Juhasz 9) – Assist: 13 (Verona 6) – Palle Recuperate: 8 (Juhasz 2) – Palle Perse: 11 (Squadra 3)

Arbitri: Miniati G., Almerigogna M., Cassina F.

GLI HIGHLIGHTS