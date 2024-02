Coppa Italia, la Reyer vince in volata e si qualifica per la finalissima

L'Umana Reyer è in finale di Coppa Italia! Le orogranata vincono in semifinale 56-52 contro Allianz Geas Sesto San Giovanni all'Inalpi Arena di Torino al termine di una partita combattuta e spettacolare decisa solamente nei possessi finali.

Doppia doppia per Jessica Shepard (12+15), doppia cifra anche per Villa (10). Nove i punti di Kuier (con 4 stoppate e 7 rimbalzi) e Cubaj (6 rimbalzi), le leonesse dominano sotto le plance (43 a 32 i rimbalzi totali).

L'Umana Reyer giocherà la finale, domenica 18 febbraio alle ore 14.15 contro la vincente di Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa. Pan rimane ai box per un problema alle cervicali. Il quintetto di coach Mazzon è composto da Villa, Fassina, Makurat, Kuier e Shepard.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer) - Inizio di gara contratto da parte di entrambe le formazioni che sentono l'importanza della gara. Le orogranata riescono a mettersi in ritmo in attacco portandosi in vantaggio 11-2 con tutto lo starting five a segno.

Geas fatica a trovare la via del canestro tirando con basse percentuali, Trucco riesce ad interrompere il digiuno dell'Allianz, ma le leonesse viaggiano ad un altro ritmo terminando il primo quarto avanti 20-4.

L'Umana impatta bene la seconda frazione con quattro punti consecutivi di Cubaj. La formazione di coach Zanotti riesce però a trovare un mini break di 6-0 con il trio Gwathmey-Trucco-Moore per il 24-10 del giro di boa del quarto.

L'inerzia della gara cambia: la Reyer trova qualche difficoltà nella metà campo offensiva, complice la pressione avversaria, subendo un break di 13-4. Geas rientra in partita, i tiri di liberi di Berkani chiudono il primo tempo 30-25.

Al rientro dall'intervallo lungo è Fassina a segnare il primo canestro orogranata, l'Allianz trova in Conti la principale arma offensiva che firma il primo vantaggio Sesto (32-33). Le due formazioni danno spettacolo all'Inalpi Arena con continui sorpassi e controsorpassi, Geas nel finale di quarto trova il +5 con la tripla di Trucco e l'uno su due in lunetta di Moore, 40-45.

Begic segna il 47-40 ad inizio secondo periodo, la reazione orogranata non tarda ad arrivare: Kuier e compagne piazzano un break di 11-0 rimettendo la testa avanti 50-47 a 4'30" dalla fine.

Panzera e Bestagno danno ossigeno a Geas (50-52) che però a due minuti dalla fine esaurisce il bonus mandando Shepard in lunetta (52 pari).

Villa in penetrazione segna il 54-52, Trucco e Panzera sbagliano le loro conclusioni, Cubaj prende un rimbalzo fondamentale subendo fallo e andando in lunetta, il suo due su due chiude il match sul 56-52.

L'Umana conquista il pass per la finale!

IL TABELLINO

Umana Reyer-Allianz Geas Sesto San Giovanni 56-52 Parziali: 20-4; 30-25; 40-45

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 6, Gorini, Villa 10, Nicolodi, Pan ne, Meldere ne, Makurat 2, Cubaj 9, Fassina 8, Shepard 12, Kuier 9 All.Mazzon

Allianz Geas Sesto San Giovanni: Dotto, Moore 13, Conti 6, Begic 2, Arturi ne, Bestagno 3, Tava, Trucco 7, Panzera 7, Gwathmey 14 All.Zanotti