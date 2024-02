Coppa Italia, Umana Reyer-Allianz Geas: come seguirla in tv e in streaming

Si alza il sipario sulle Frecciarossa Final 4 della Coppa Italia di Torino! L'Umana Reyer sfiderà in semifinale l'Allianz Geas Sesto San Giovanni, venerdì 16 febbraio alle ore 17 all'Inalpi Arena di Torino.

Le due formazioni si sono già affrontate in occasione della partita di andata in campionato, gara in cui le orogranata si sono imposte al PalaCarzaniga 63-57 al termine di un match dal finale elettrizzante (Villa 18, Shepard 13, Pan 10).

Per l'Umana Reyer Venezia si tratta dell'ottava partecipazione consecutiva alla manifestazione dal ritorno in serie A1 (con lo stop nella stagione 2019/2020 per la pandemia Covid). La formazione lagunare ha vinto la Coppa Italia nel 2008, battendo in finale il Levoni Taranto 61-59.

Ex della gara Giuditta Nicolodi e Gaia Gorini. Nella Coppa Italia 2024 è cambiato il format, le leonesse hanno conquistato il pass per le Frecciarossa Final 4 grazie alla vittoria al Taliercio 74-55 contro RMB Brixia Basket nel turno preliminare dei quarti di finale.

Inoltre, per la prima volta, le Final 4 LBF verranno disputate insieme alle Frecciarossa Final Eight LBA di Torino. L'Umana Reyer è l'unico Club in Italia a partecipare con entrambe le squadre.

La conferenza stampa di Coach Mazzon

La Storia - "Sarà una partecipazione storica per tutti noi, siamo l'unico club in Italia a partecipare alla Coppa Italia con entrambe le squadre e questo è motivo di grande orgoglio. E' il risultato del grande lavoro che la società sta facendo, dobbiamo ritenerci veramente fortunati per tutto quello che viene fatto per farci lavorare sempre nelle migliori condizioni possibili".

Esperienza - "Sappiamo che le Final Four sono partite particolari, questo vale per ogni squadra. In questa Coppa Italia la squadra più esperta, ed è poi anche la campionessa in carica, è Schio, penso però che tutte le altre tre formazioni vorranno provare a toglierle lo scettro. Sarà emozionante per tutti giocare all'Inalpi Arena, un campo meraviglioso e storico che avrà tanto pubblico. Da allenatore, ma soprattutto da grande appassionato di pallacanestro, ci tengo a ringraziare LBA, LBF e la Federazione per aver organizzato questa manifestazione".

Gli avversari - "Geas è una squadra di qualità, siamo consapevoli che dobbiamo scendere in campo pronti, con la voglia di combattere. La serenità e la calma saranno altrettanto importanti quanto la determinazione, dobbiamo associare la pazienza alla voglia di vincere, non dobbiamo avere fretta, saranno gare che si decideranno nell'ultimo quarto. Bisognerà essere più furbe e ciniche delle avversarie".

Umana Reyer-Allianz Geas: come seguirla in tv e in streaming

Umana Reyer Venezia - Allianz Geas Sesto San Giovanni - Venerdì 16 Febbraio ore 17.00 - Inalpi Arena (Torino)

Diretta streaming gratuita su LBFTV e DAZN