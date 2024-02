Final Eight Coppa Italia, la Reyer battaglia per 40' contro Pistoia e conquista la semifinale

L'Umana Reyer è in semifinale di Coppa Italia (sabato 17, alle 18, la sfida contro l'EA7 Emporio Armani Milano, che ha battuto la Dolomiti Energia Trentino 80-57 nel match inaugurale delle Final Eight di Torino) dopo la vittoria sulla Estra Pistoia per 86-71.

Gli orogranata imprimono la svolta al match, fino a quel momento in equilibrio, al rientro in campo dopo l'intervallo lungo, quando fanno valere la propria fisicità: ben 52 rimbalzi, 13 dei quali di Kabengele, contro i 35 degli avversari e il 27/42 da 2, che ha permesso di non far pesare il 6/28 da 3.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer) - Senza Parks, confermato il quintetto (Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori), si capisce subito che la partita sarà diversa da quella di domenica.

Pistoia parte 0-5 e gli orogranata, pur difendendo bene, non sono fluidi in attacco, sbloccandosi dopo 2' con un libero di Tucker e trovando il primo canestro su azione dopo altri 30” con Tessitori, ma spingendo coach Spahija al time out al 4' sul 3-7.

Le percentuali restano basse e al 7' è 11-16, poi però gli orogranata alzano ulteriormente il livello difensivo e, attaccando con costanza il ferro, mettono per la prima volta il naso avanti sul 17-16 all'8'30”, chiudendo il primo quarto 19-16. Il break arriva a 10-0 per il 21-16 al 10'30”, con Kabengele che fa la voce grossa sotto le plance (2 stoppate e 7 rimbalzi).

La serata al tiro degli orogranata resta però deficitaria e, anche per qualche palla persa di troppo, la Estra è di nuovo avanti (21-22) al 12'30”. Il match procede a strappi, con Pistoia, imprecisa dalla lunetta, che alza però le percentuali da 3.

Mentre le accelerazioni di Tucker e il gioco sotto (nonostante il terzo fallo di Simms al 18'30”) sono la chiave degli attacchi dell'Umana Reyer. Tra sorpassi, controsorpassi e parità, nessuna delle due squadre riesce a scavare un margine superiore ai 3 punti e si torna negli spogliatoi sul 36-34.

L'Umana Reyer si ripresenta con il piglio giusto a inizio ripresa. Tessitori, Tucker, Casarin e Wiltjer firmano il 48-38 al 24', in un break in cui gli orogranata portano a casa anche i terzi falli di Ogbeide e Moore.

In una serata in cui la nota negativa sono i tiri da 3, Wiltjer risponde allo 0-5 toscano proprio con una tripla, che vale il 51-43 a metà quarto. Nonostante Moore non si arrenda, l'inerzia resta dell'Umana Reyer in un quarto da 25-16 nel cui finale torna a fare la voce grossa Kabengele: non solo a rimbalzo e con un'altra stoppata, ma anche con i canestri che valgono due volte il +11.

Sul 58-47 al 27' e poi con l'and one che chiude il periodo sul 61-50. Pistoia prova a non mollare in avvio di ultimo quarto, ma gli orogranata riescono a ribattere colpo su colpo, sfruttando anche un tecnico alla panchina avversaria per mantenere il divario tra gli 8 e gli 11 punti, allungando anche sul 69-57 al 33'30”.

A metà quarto è 74-63, dopo che Kabengele ha già toccato la doppia doppia (11+11), poi la tripla di Tucker e il canestro Brooks chiudono virtualmente i conti al 36'30” sul 79-65. Il time out della panchina di Pistoia non sortisce infatti gli effetti sperati: l'Umana Reyer tocca anche il +15 (81-66 al 38'), ribadito anche con l'86-71 alla sirena.

Il commento di Coach Spahija

Al termine del secondo quarto di finale della Frecciarossa Final Eight di Torino 2024, il capo allenatore della Umana Reyer Venezia, Neven Spahija ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in sala stampa: "L'anno scorso sono andato a casa dopo la prima partita, un passo avanti per me e la mia squadra. Voglio fare i complimenti a tutti quanti dallo staff tecnico ai giocatori. Abbiamo giocato una grande partita, avevamo grande pressione, soprattutto dopo la vittoria di domenica, sapevamo che non sarebbe stata facile. Nel primo tempo non abbiamo attaccato, la nostra difesa ci ha permesso di restare punto a punto nei primi venti minuti; nel secondo tempo abbiamo segnato di più - 52 punti - e dominato a rimbalzo. Complimenti a loro perché hanno reso questa partita complicata, sono stati puniti nel finale dalla panchina corta e dalla nostra fisicità. Era molto difficile, ma una squadra doveva vincere. Sono contento che Varnado abbia giocato questa sera, volevo che fossero al completo per rendere questa una vera partita."

Il tabellino e gli highlights

Umana Reyer Venezia – Estra Pistoia 86-71 Parziali: 19-16; 36-34; 61-50

Umana Reyer: Spissu 8, Tessitori 8, Heidegger 9, Casarin 6, De Nicolao 1, O'Connell ne, Janelidze ne, Kabengele 13, Brooks 7, Simms, Wiltjer 11, Tucker 23. All. Spahija.

Estra: Willis 3, Della Rosa, Moore 17, Dembelé ne, Saccaggi 2, Del Chiaro 5, Varnado 13, Wheatle 10, Hawkins 4, Ogbeide 14. All. Brienza.

Gli highlights