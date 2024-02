L'avventura in Coppa Italia dell'Umana Reyer si conclude in semifinale

L'Umana Reyer non riesce a completare l'accoppiata maschile-femminile nelle finali di Coppa Italia: la squadra di coach Spahija deve lasciar strada in semifinale a un'EA7 Emporio Armani Milano in serata di grazia, che accumula nel primo tempo un margine sufficiente per poi gestire il generoso tentativo di rientro veneziano nella ripresa, e alla fine vittoriosa per 100-77.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer) - Solito quintetto orogranata, che inizia bene un match molto fisico. Il 2-6 al 3', però, viene presto rovesciato da Milano, che impatta a quota 6 al 4' e, dopo il 6-7 dell'Umana Reyer al 4'30”, con un break di 10-1 costringe coach Spahija al time out al 5'30” sul 7-12.

Gli orogranata però continuano a faticare al tiro, mentre l'EA7, trascinata in particolare da Shields, doppiano sul 20-10 al 7'30” e poi sono sul 25-12 all'8'30”. Tucker prova a dare la carica con un and one e Wiltjer sblocca l'Umana Reyer dall'arco, dopo 5 errori di squadra, a 6” dal primo mini intervallo, ma proprio le triple (4/7) permettono a Milano di chiudere i primi 10' sul 31-20.

L'inerzia non cambia nel secondo periodo. Anzi, la panchina veneziana è costretta al secondo time out dopo poco più di 1' sul 36-20, non riuscendo nemmeno così a fermare gli avversari, al nuovo doppiaggio sul 40-20 al 12'30”.

Dopo un antisportivo di Tessitori, Heidegger dalla lunetta riesce a sbloccare gli orogranata al 13'30”, ma la differenza nelle percentuali di tiro non si attenua e al 16'30” è 49-25.

E' sempre Tucker a provare a non far affondare l'Umana Reyer, che, dopo il 54-29 al 18', si “riavvicina” con un minibreak di 6-0 sul 54-35 al 19'. L'incredibile primo tempo di Shields si completa però con due triple e al rientro negli spogliatoi è 60-37 per l'EA7, che scrive il nuovo record di punteggio nel primo tempo in un match delle Final Eight.

Simms firma un 5-0 in avvio di ripresa, a cui si aggiunge il contropiede di Spissu da recupero difensivo, con time out Milano al 23' sul 60-44.

Il parziale arriva a 9-0 con due liberi di Spissu (60-46 al 23'30”), poi l'EA7 si sblocca dopo quasi 4' ed è subito sul 65-46, con coach Spahija che, nonostante la tripla di Simms subito prima di metà quarto per il 65-49, è costretto al time out al 26'30” sul 70-49.

Si riparte con Spissu e Kabengele per il 70-53 al 27'30”, poi una tripla di Spissu e due liberi di Heidegger riscrivono il -14 (72-58), anche se il terzo buzzer beater milanese in altrettanti quarti dà all''EA7 il 74-58 all'ultimo intervallo.

L'Umana Reyer prova a non mollare anche avvio di quarto periodo, anche se Napier risponde colpo su colpo a Heidegger e due volte Kabengele, con il ritardo che non scende sotto il -14 e il trascorrere dei minuti che aiutano la gestione milanese.

A metà quarto è così 84-69, anche se bastano 30” a Voigtmann e Napier per dare una mazzata alle speranze orogranata, con pronto time out di Spahija sull'89-69, anche se ormai il risultato è virtualmente acquisito.

C'è ancora il tempo per il record di punti individuali nella storia di Milano in Coppa Italia di Shields, che supera il record di Gallinari con il gioco da 4 punti del 93-69, seguito dalle triple di Spissu e Kabengele, che poi si conferma top scorer orogranata con i liberi del 93-77, prima che il match si chiuda sul 100-77.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UMANA REYER VENEZIA 100-77 (31-20, 29-17, 14-21, 26-19).

Olimpia Milano: Bortolani, Tonut 8, Melli 2, Napier 17 (6 ast), Ricci 2, Flaccadori 13, Hall 7, Caruso 2, Shields 28 (5 ast), Mirotic 8, Hines 2, Voigtmann 11. Coach Messina.

Reyer Venezia: Spissu 14 (6 reb), Tessitori 5, Heidegger 9, Casarin, De Nicolao, O’Connell n.e, Janelidze n.e, Kabengele 18 (6 reb), Brooks, Simms 10, Wiltjer 6, Tucker 15. Coach Spahija.

GLI HIGHLIGHTS