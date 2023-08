EuroCup Women 2023-2024, sorteggiati i gironi: le avversarie della Reyer Venezia

Nella mattina di oggi, mercoledì 9 agosto, a Monaco di Baviera, in Germania è stato realizzato il sorteggio dei gruppi di Eurocup Women per la stagione 2023-2024. L'Umana Reyer Venezia femminile, in base al ranking stabilito delle ultime tre stagioni, è stata inserita in prima fascia.

La Regular Season è composta da 12 gironi con 4 squadre ciascuno, in cui ci può essere solamente un team per Paese. Le orogranata sono state inserite nel gruppo J con Bursa Uludag Basketbol squadra turca, con le croate dello ZKK Ragusa e con le ungheresi del NKA Universitas Peak.

Questa la lista completa dei gruppi della Regular Season dell'EuroCup Women 2023-2024

Gruppo A

Zabiny Brno

Flammes Carolo Basket

Eleftheria / U Cluj Napoca

Cadi La Seu

Gruppo B

Piestanske Cajky

Spar Girona

T71 Diddeleng

InvestInTheWest Enea Gorzow

Gruppo C

Kibirkstis

Galatasaray Cagdas Faktoring

CSM Constanta

UFAB 49

Gruppo D

Ramat Hasharon

Lattes Montpellier

MB Zaglebie

Lointek Gernika Bizkaia

Gruppo E

Panathinaikos A.C

BC Polkowice / Besiktas

Slavia Banska Bystrica

Kangoeroes Mechelen

Gruppo F

Melikgazi Kayseri

TTT Riga / ACS Sepsi-SIC

Ruzomberok / Ostrava

Olympiacos

Gruppo G

SL Benfica

Elitzur Landco Ramla

Caledonia Gladiators

Basket Namur Capitale

Gruppo H

BBC Grengewald

Tango Bourges Basket

Sportiva / Antalya

KP TANY Brno

Gruppo I

Rutronik Stars Keltern

DVTK / London Lions

GDESSA Barreiro

Castors Braine

Gruppo J

Bursa Uludag Basketbol

Umana Reyer Venezia

ZKK Ragusa

NKA Univeritas PEAC

Gruppo K

BDS Dinamo Sassari

Atomeromu KSC Szekszard

Levhartice Chomutov

Movistar Estudiantes

Gruppo L

Roche Vendee BC

BCF Elfic Fribourg

Emlak Konut SK

VBW Arka Gdynia